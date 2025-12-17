Nuevas inversiones apuntan a generar 4 mil empleos en Monclova, afirma Alcalde
Empresas ya instaladas prevén crecer y fortalecer el mercado laboral en la región
MONCLOVA, COAH.- Monclova podría registrar la creación de alrededor de 4 mil nuevos empleos durante 2026, como resultado de ampliaciones y proyectos en empresas ya instaladas en la región, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.
El edil explicó que estas plazas laborales se generarían principalmente en compañías como Dual, Yura y Doosung, además de otros proyectos que aún no pueden darse a conocer por acuerdos de confidencialidad. Detalló que la cifra podría incrementarse de manera considerable si las empresas deciden ampliar aún más su capacidad productiva.
Villarreal Pérez subrayó que la llegada de nuevas inversiones es reflejo de la confianza del sector empresarial en Monclova, y destacó la importancia de que la población se prepare para aprovechar estas oportunidades laborales.
“Es fundamental que mujeres, hombres y jóvenes se capaciten para integrarse al crecimiento económico que estamos impulsando, porque la meta es que los empleos beneficien directamente a las familias de Monclova”, señaló.
Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la llamada hospitalidad industrial, mediante la disponibilidad de naves y espacios adecuados para recibir a nuevas empresas y facilitar su instalación.
El alcalde recordó que Monclova forma parte de un clúster automotriz en expansión, con empresas como Hyundai y Kia ampliando operaciones, lo que fortalece la economía regional y abre la puerta a más proyectos productivos.
Finalmente, aseguró que la reactivación económica del municipio seguirá impulsándose mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, con el objetivo de atraer inversión y generar empleos de calidad.