Pericos se renueva: Carlos Villarreal transforma el deporte en Monclova con millonaria inversión

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Monclova
/ 16 abril 2026
    Pericos se renueva: Carlos Villarreal transforma el deporte en Monclova con millonaria inversión
    El alcalde Carlos Villarreal supervisó personalmente los avances en la rehabilitación del Campo Pericos, una obra que forma parte del Plan de Inversión 2026. CORTESÍA

Con una inversión superior a los 4.7 millones de pesos provenientes del Plan de Inversión 2026, el alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances en el Campo Pericos

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova continúa dando pasos firmes en su estrategia de recuperación de espacios públicos. En una jornada de supervisión directa, el alcalde Carlos Villarreal visitó las instalaciones del Campo Pericos para constatar los avances de una rehabilitación integral que promete cambiar el rostro deportivo de este sector de la ciudad.

Este proyecto se ejecuta con una inversión superior a los 4.7 millones de pesos, recursos provenientes del Plan de Inversión 2026. La obra no solo representa una mejora estética, sino una intervención estructural diseñada para ofrecer instalaciones modernas, seguras y plenamente funcionales. Según se informó durante el recorrido, las acciones contemplan la modernización integral del espacio para que los atletas locales cuenten con un lugar óptimo para su desarrollo.

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UN ESFUERZO COORDINADO POR LA PAZ SOCIAL

La rehabilitación del Campo Pericos es un componente esencial del programa estratégico “Prendamos Monclova”, el cual nace de la colaboración estrecha entre la administración municipal y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. El objetivo principal es claro: utilizar el deporte como una herramienta para fortalecer el tejido social y alejar a las nuevas generaciones de conductas de riesgo.

Al respecto, el alcalde Villarreal enfatizó que estas obras son el resultado de un compromiso compartido: “Como parte del trabajo coordinado que impulsamos junto al gobernador Manolo Jiménez, seguimos avanzando en obras que transforman nuestros espacios públicos y fortalecen el tejido social. Estamos trabajando para que nuestras familias cuenten con espacios dignos, seguros y funcionales”.

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$!Con una inversión superior a los 4.7 millones de pesos, el proyecto contempla la renovación integral del Campo Pericos para ofrecer instalaciones más seguras.
Con una inversión superior a los 4.7 millones de pesos, el proyecto contempla la renovación integral del Campo Pericos para ofrecer instalaciones más seguras. CORTESÍA

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Más allá de la infraestructura, la administración municipal busca que este campo se consolide como un punto de encuentro intergeneracional. El beneficio directo se extiende a los deportistas locales, pero también a las familias que verán en este espacio un lugar seguro para la convivencia y el sano desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Con el avance de estas labores, Monclova reafirma su posición dentro del Plan de Inversión 2026, consolidando un municipio más fuerte y unido, donde la colaboración con el Gobierno del Estado se traduce en beneficios tangibles que elevan la calidad de vida de todos sus habitantes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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