Pide líder sindical minero ‘paciencia’ y no especular mientras avanza el proceso de venta de AHMSA en Monclova

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    Pide líder sindical minero ‘paciencia’ y no especular mientras avanza el proceso de venta de AHMSA en Monclova
    Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Nacional Democrático Minero, pidió a los trabajadores no dejarse llevar por versiones sin confirmar y esperar el cumplimiento de los plazos establecidos. CORTESÍA

El dirigente minero sostuvo que el plazo judicial permanece vigente y concluirá el lunes a las 23:59 horas

MONCLOVA, COAH.- Ante la ola de variadas versiones que circulan entre los trabajadores sobre el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA), el dirigente del Sindicato Nacional Democrático Minero, Ismael Leija Escalante, pidió esperar los tiempos establecidos por la autoridad judicial y evitar rumores que generan confusión e incertidumbre entre los exobreros, en Monclova.

Leija Escalante aseguró que, hasta este viernes, no existe cambio oficial en el procedimiento y que será el lunes 21 de septiembre cuando concluya el plazo para conocer quiénes cumplen con los requisitos para llegar a la subasta.

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El líder sindical sostuvo que se han difundido versiones sobre una supuesta nueva prórroga para el síndico o sobre el supuesto vencimiento del plazo de 72 horas otorgado por la jueza, pero aclaró que el término debe contabilizarse como días hábiles. Por ello, los días inhábiles del Poder Judicial durante las celebraciones patrias no forman parte del cómputo.

El dirigente minero insistió en que los trabajadores necesitan información precisa sobre un proceso que mantiene en vilo a miles de exempleados y que cualquier versión sin respaldo oficial puede afectar su ánimo. Señaló que, mientras no exista una determinación formal de la autoridad, lo procedente es esperar el vencimiento del plazo fijado para el lunes a las 23:59 horas.

El procedimiento contempla actualmente a seis postores precalificados: Argentem Creek Partners, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (Ciesa), Compañía Yepal, Lance Internacional en alianza con Grupo Metals-Mex, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Pous Escalante.

Sin embargo, la precalificación no equivale todavía a tener confirmados a los participantes de la subasta. Cada interesado debe acreditar la garantía de seriedad establecida por el juzgado, cuyo monto ronda los 56.3 millones de dólares, equivalente al 5% del valor mínimo de referencia de la operación.

Hasta este viernes existe hermetismo respecto de ese requisito y no se ha hecho pública una confirmación oficial de que alguno de los seis postores haya acreditado ante el juzgado el depósito de la garantía. Por ello, tampoco puede asegurarse que los seis llegarán a la puja del próximo viernes.

Entre los nombres que han cobrado mayor fuerza en versiones y análisis mediáticos aparece Argentem Creek Partners, debido, entre otros factores, a su participación previa en el proceso de AHMSA y a su presencia nuevamente entre los interesados. No obstante, que sea uno de los nombres que más suena no significa que haya sido confirmado como comprador ni que oficialmente se haya acreditado el pago de la garantía.

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La subasta de AHMSA y Minera del Norte (Minosa) permanece programada para el viernes 25 de septiembre. Para Leija Escalante, el objetivo inmediato es que se cumpla el calendario judicial y que los trabajadores conozcan información verificable, en lugar de versiones que no han sido confirmadas.

El lunes 21 será, así, el siguiente punto decisivo del proceso: al concluir el plazo deberá conocerse qué interesados cumplieron con la garantía y cuáles estarán formalmente en condiciones de participar en la subasta.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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