Por enésima ocasión, adolescente de 14 años intenta acabar con su vida, en Monclova

De acuerdo con los primeros reportes, los padres comenzaron a preocuparse al percatarse de que su hija no respondía a sus llamados. Ante ello, acudieron hasta la habitación de la menor para verificar que se encontrara bien.

MONCLOVA, COAH.- Momentos de angustia vivió una familia de la colonia Buenos Aires de Monclova durante la noche del viernes, luego de que sus integrantes localizaran a una adolescente de 14 años en una situación de riesgo dentro de su domicilio.

Fue entonces cuando la encontraron en una condición que requería atención inmediata, por lo que los familiares solicitaron apoyo a vecinos y dieron aviso a las autoridades para recibir asistencia y conseguir el traslado de la adolescente a un centro médico.

Elementos de Seguridad Pública se movilizaron hasta el domicilio y, tras confirmar la emergencia, brindaron apoyo a los familiares. Debido a la urgencia, la menor fue llevada en un vehículo particular hacia una institución hospitalaria, mientras los oficiales realizaron labores de acompañamiento para facilitar el traslado.

La adolescente fue ingresada a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde personal médico se encargó de realizar la valoración correspondiente y determinar su estado de salud.

El hecho también fue notificado a las autoridades estatales, por lo que agentes investigadores acudieron para tomar conocimiento del caso y comenzar con las diligencias encaminadas a establecer las circunstancias en las que ocurrió la emergencia.¿

¿QUÉ HACER ANTE INTENTOS RECURRENTES DE SUICIDIO?

Si una persona, especialmente una adolescente, ha tenido intentos de suicidio recurrentes, debe considerarse una emergencia de salud mental de alto riesgo. No es algo que deba manejarse únicamente en casa.

No la dejen sola. Un adulto responsable debe permanecer con la persona y mantenerla en un lugar seguro.

Llamen al 911 si existe peligro inmediato, si ha intentado hacerse daño, está inconsciente, presenta lesiones o ha ingerido medicamentos u otra sustancia.

Retiren o aseguren medios con los que pudiera hacerse daño, como medicamentos, armas, objetos peligrosos, sustancias tóxicas, y eviten que tenga acceso sin supervisión a lugares de riesgo.

Busquen atención médica inmediata, aunque parezca encontrarse bien después del episodio. Algunas intoxicaciones o lesiones pueden no manifestarse inmediatamente.

Hablen con ella sin amenazas, culpabilización ni interrogatorios. Una frase sencilla “puede ser: “Estoy contigo. No estás sola. Vamos a buscar ayuda juntos”.

No prometan guardar el asunto en secreto. Cuando existe riesgo suicida, es necesario involucrar a profesionales.

Cuando los intentos son recurrentes la prioridad es conseguir una evaluación profesional integral y un plan de seguridad.