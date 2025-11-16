‘Prendamos Monclova’ avanza con nuevas obras de pavimentación y recarpeteo

Monclova
/ 16 noviembre 2025
    ‘Prendamos Monclova’ avanza con nuevas obras de pavimentación y recarpeteo
    El alcalde Carlos Villarreal señaló que en esta semana se invirtieron casi 10 millones de pesos en arranques, entregas y supervisiones de obras FOTO: CORTESÍA

Las acciones priorizan la movilidad y seguridad vial, mediante recarpeteo y pavimentación

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, continúa impulsando el desarrollo parejo en todos los sectores de la ciudad a través de obras estratégicas que buscan mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer un crecimiento ordenado. Este esfuerzo se realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, como parte del gran Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Durante la última semana, y con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, se realizaron arranques, entregas y supervisiones de obras que contribuyen directamente a mejorar la movilidad y la seguridad vial en diversas colonias.

TE PUEDE INTERESAR: Entre consignas y pancartas, monclovenses exigen justicia y mayor seguridad

Entre los arranques de obra destacan: El recarpeteo de la calle Caracas, en la colonia Guadalupe, entre Altamirano y bulevar Francisco I. Madero.; el recarpeteo de la calle España, en la colonia Héroes del 47, entre Hipódromo y Nuevo Laredo; y el recarpeteo de la calle San Miguel, en la Zona Centro, entre Ocampo y De la Fuente.

en cuanto a entregas de obra, se concluyó el recarpeteo de la calle Anáhuac, en la colonia Guadalupe, entre Caracas y Matamoros; y la calle Purísima, en la colonia Héroes del 47, entre avenida Suzanne Lou Pape y bulevar San José.

Además, autoridades municipales supervisaron avances en la pavimentación de la calle Pedregal, en la colonia Chinameca, entre Manila y Londres; la calle Escuadrón 201, entre Internacional y Manila; y la calle Azteca, entre Internacional y Escuadrón 201.

El alcalde Carlos Villarreal resaltó que estos logros han sido posibles gracias al respaldo constante del gobernador Manolo Jiménez. “Cuando trabajamos en equipo, los resultados se reflejan directamente en las calles, en las colonias y en la calidad de vida de nuestra gente. Agradezco al gobernador su apoyo para que Monclova siga avanzando con obras y con visión de futuro”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: La Ruta del Desierto celebra 25 años con una participación histórica, rodarán más de 800

Con este conjunto de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar en unidad con el Gobierno del Estado, promoviendo proyectos integrales que fortalezcan la infraestructura, el desarrollo social y el bienestar de todas las familias monclovenses.

Monclova, destacaron las autoridades, seguirá avanzando y prendiéndose con obras firmes, ordenadas y enfocadas en el beneficio de cada sector de la ciudad.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Monclova

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Con pancartas y consignas, los asistentes exigieron justicia y cuestionaron al Gobierno Federal durante la marcha que recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos
Los vehículos eléctricos han ido ganando terreno de a poco en el mercado automotriz nacional.

Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%
El gobernador Manolo Jiménez acudió al partido con su familia, destacando las fortalezas de la entidad para albergar eventos de talla mundial.

Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp
El Seguro Social en Coahuila afronta más quejas por parte de los derechohabientes.

Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
¡Y soy rebelde!

¡Y soy rebelde!
El señor de los hilos

El señor de los hilos
Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres

Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres