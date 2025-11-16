‘Prendamos Monclova’ avanza con nuevas obras de pavimentación y recarpeteo

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, continúa impulsando el desarrollo parejo en todos los sectores de la ciudad a través de obras estratégicas que buscan mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer un crecimiento ordenado. Este esfuerzo se realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, como parte del gran Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Durante la última semana, y con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, se realizaron arranques, entregas y supervisiones de obras que contribuyen directamente a mejorar la movilidad y la seguridad vial en diversas colonias.

Entre los arranques de obra destacan: El recarpeteo de la calle Caracas, en la colonia Guadalupe, entre Altamirano y bulevar Francisco I. Madero.; el recarpeteo de la calle España, en la colonia Héroes del 47, entre Hipódromo y Nuevo Laredo; y el recarpeteo de la calle San Miguel, en la Zona Centro, entre Ocampo y De la Fuente.

en cuanto a entregas de obra, se concluyó el recarpeteo de la calle Anáhuac, en la colonia Guadalupe, entre Caracas y Matamoros; y la calle Purísima, en la colonia Héroes del 47, entre avenida Suzanne Lou Pape y bulevar San José.

Además, autoridades municipales supervisaron avances en la pavimentación de la calle Pedregal, en la colonia Chinameca, entre Manila y Londres; la calle Escuadrón 201, entre Internacional y Manila; y la calle Azteca, entre Internacional y Escuadrón 201.

El alcalde Carlos Villarreal resaltó que estos logros han sido posibles gracias al respaldo constante del gobernador Manolo Jiménez. “Cuando trabajamos en equipo, los resultados se reflejan directamente en las calles, en las colonias y en la calidad de vida de nuestra gente. Agradezco al gobernador su apoyo para que Monclova siga avanzando con obras y con visión de futuro”, señaló.

Con este conjunto de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar en unidad con el Gobierno del Estado, promoviendo proyectos integrales que fortalezcan la infraestructura, el desarrollo social y el bienestar de todas las familias monclovenses.

Monclova, destacaron las autoridades, seguirá avanzando y prendiéndose con obras firmes, ordenadas y enfocadas en el beneficio de cada sector de la ciudad.