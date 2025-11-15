$!Monclova: La Ruta del Desierto celebra 25 años con una participación histórica, rodarán más de 800

MONCLOVA, COAH.- Con la participación de más de 800 motociclistas de diversos estados del país y del sur de Texas, este fin de semana comenzó la 25ª edición de la Ruta del Desierto, una de las rodadas más emblemáticas del norte de México.

Desde temprano, contingentes provenientes de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua arribaron a la ciudad, donde también se sumaron familias y visitantes que cada año disfrutan del ambiente festivo del encuentro motociclista.