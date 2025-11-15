Monclova: La Ruta del Desierto celebra 25 años con una participación histórica, rodarán más de 800
Motociclistas de seis estados y del sur de Texas participan en esta edición que dejará profunda huella
MONCLOVA, COAH.- Con la participación de más de 800 motociclistas de diversos estados del país y del sur de Texas, este fin de semana comenzó la 25ª edición de la Ruta del Desierto, una de las rodadas más emblemáticas del norte de México.
Desde temprano, contingentes provenientes de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua arribaron a la ciudad, donde también se sumaron familias y visitantes que cada año disfrutan del ambiente festivo del encuentro motociclista.
El evento, fundado en el año 2000, cumple 25 años como una tradición que impulsa la convivencia, el orgullo regional y el turismo.
Durante el fin de semana se realizarán presentaciones musicales, rifas y actividades recreativas que generarán una importante derrama económica en hoteles, restaurantes y comercios locales.
El alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque oficial y destacó que la Ruta del Desierto se ha convertido en un motor de promoción turística para Monclova.
Añadió que el encuentro cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante el Modelo de Seguridad que garantiza el resguardo de participantes en carreteras y zonas de concentración.