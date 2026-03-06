Promueven en escuelas de Frontera, Coahuila, respeto a los animales y al medio ambiente

Con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto hacia los animales y fomentar una convivencia responsable con las mascotas, el Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, impulsa acciones de concientización dirigidas a niñas y niños en planteles educativos.

A través del Departamento de Protección Animal, en coordinación con la Dirección de Ecología, se realizan pláticas informativas para promover desde temprana edad valores de responsabilidad, cuidado y respeto por el entorno.

La directora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra, informó que estas actividades se llevaron a cabo en jardines de niños de las colonias Guadalupe Borja y Aviación, donde se abordaron temas como la alimentación adecuada de las mascotas, los cuidados básicos, la importancia de la vacunación y las condiciones que deben garantizar los propietarios para que los animales vivan de manera digna.