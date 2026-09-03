Protestarán obreros de AHMSA durante visita de Sheinbaum a Saltillo

MONCLOVA, COAH.- Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) preparan una protesta durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Saltillo, con el propósito de hacer visible la crisis que enfrenta la empresa y exigir atención para los obreros afectados. Julián Torres Ávalos, integrante del Grupo de Defensa Laboral, informó que una comisión de trabajadores acudirá al evento presidencial para colocar una manta y solicitar la intervención del Gobierno Federal en el conflicto que mantiene en incertidumbre a cientos de familias.

Explicó que, en esta ocasión, los obreros no tienen contemplado entregar un nuevo oficio a la Presidenta, debido a que anteriormente han enviado diversas solicitudes de audiencia para exponer de manera directa la situación que atraviesan. BUSCAN HACER VISIBLE EL CONFLICTO Torres Ávalos señaló que el objetivo será aprovechar la presencia de Sheinbaum para que conozca directamente las condiciones en las que permanecen los trabajadores y la falta de una solución al conflicto de AHMSA. Reconoció que establecer un diálogo personal con la mandataria será complicado por la cantidad de personas que participarán en el evento; sin embargo, afirmó que la comisión buscará llamar su atención y transmitir el mensaje de los obreros. El representante laboral indicó que entre las principales demandas se encuentra avanzar en la venta de los activos de la compañía y concretar el pago de los recursos pendientes que corresponden a los trabajadores.

Añadió que la presencia de los obreros también pretende enviar un mensaje a los funcionarios federales sobre la necesidad de acelerar las acciones relacionadas con la empresa, debido a la incertidumbre que persiste entre los trabajadores y sus familias. Torres Ávalos sostuvo que la solución del conflicto corresponde principalmente al ámbito federal, por lo que consideró que el Gobierno de Coahuila no tiene facultades para resolver de manera definitiva la situación. No obstante, reconoció las gestiones realizadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para buscar alternativas que permitan avanzar en el proceso y evitar que la problemática laboral tenga mayores repercusiones en la entidad. Finalmente, señaló que los trabajadores mantienen comunicación con el secretario de Gobierno de Coahuila, quien les ha manifestado que la administración estatal permanece atenta al desarrollo del procedimiento. La gira anunciada por la Presidencia contempla inicialmente un recorrido por Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y Nuevo León, antes de la llegada de la Mandataria a Coahuila.

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