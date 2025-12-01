Reciben sentencia de 12 años de prisión por trasladar a 22 migrantes en la carretera Monclova–Sabinas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Los tres hombres detenidos en febrero de 2023 deberán pagar una multa de 778 mil 050 pesos cada uno
MONCLOVA, COAH.- Tres hombres fueron condenados a 12 años de prisión tras ser encontrados responsables del transporte ilegal de personas extranjeras en Coahuila. Se trata de Eduardo “N”, Carlos “N” y Gerardo “N”, quienes además deberán pagar una multa de 7 mil 500 UMAS, equivalentes a 778 mil 50 pesos por cada uno.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2023, cuando los imputados fueron detenidos mientras circulaban en un tractocamión y un vehículo particular sobre el tramo Monclova-Sabinas, transportando a 22 personas originarias de Guatemala y El Salvador. La acción fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR).
TE PUEDE INTERESAR: Monclova cierra el año con más de 700 mdp ejercidos; infraestructura concentró 466 mdp
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila reunió los elementos probatorios necesarios y presentó a los acusados ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal. Tras el juicio oral, se dictó la sentencia condenatoria contra los tres implicados.
La condena no solo incluye la pena privativa de libertad, sino también la obligación de cubrir la multa impuesta por el juez, como parte de las sanciones por el delito federal de transporte de personas extranjeras. La resolución refuerza la vigilancia en carreteras y puntos estratégicos del estado para prevenir el tráfico ilícito de migrantes.
La FGR reiteró que mantiene canales de denuncia abiertos para la ciudadanía, con líneas de atención en Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, disponibles las 24 horas durante todo el año, así como la vía de correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx. Estas herramientas permiten que la población colabore en la detección de actividades delictivas de carácter federal.