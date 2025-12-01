Reciben sentencia de 12 años de prisión por trasladar a 22 migrantes en la carretera Monclova–Sabinas

MONCLOVA, COAH.- Tres hombres fueron condenados a 12 años de prisión tras ser encontrados responsables del transporte ilegal de personas extranjeras en Coahuila. Se trata de Eduardo “N”, Carlos “N” y Gerardo “N”, quienes además deberán pagar una multa de 7 mil 500 UMAS, equivalentes a 778 mil 50 pesos por cada uno.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2023, cuando los imputados fueron detenidos mientras circulaban en un tractocamión y un vehículo particular sobre el tramo Monclova-Sabinas, transportando a 22 personas originarias de Guatemala y El Salvador. La acción fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR).

