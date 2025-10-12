Refuerza Monclova la seguridad con la instalación de un nuevo Punto Violeta

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y protección de las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal supervisó la instalación de un nuevo Punto Violeta en el Parque de las Américas, ubicado en la colonia El Pueblo.

Este Punto Violeta forma parte del Modelo de Seguridad Coahuila, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo objetivo es reforzar la vigilancia en espacios públicos y áreas verdes de la ciudad.

Estos espacios están diseñados específicamente para brindar atención, apoyo y protección a mujeres en situaciones de riesgo, así como para fortalecer la seguridad en parques, campos deportivos y zonas recreativas.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el nuevo Punto Violeta fijo se integra a la red de infraestructura tecnológica de Monclova, ya que está equipado con cámaras 360°, sistema de reconocimiento facial, botón de pánico e interfón con enlace directo al C2, permitiendo una respuesta inmediata de las corporaciones en caso de emergencia.