Refuerza Monclova la seguridad con la instalación de un nuevo Punto Violeta

Monclova
/ 12 octubre 2025
    Refuerza Monclova la seguridad con la instalación de un nuevo Punto Violeta
    Este tipo de infraestructura está diseñada para brindar atención y protección a mujeres en situaciones de riesgo y garantizar seguridad en parques y zonas recreativas. FOTO: CORTESÍA

El Punto Violeta forma parte del Modelo de Seguridad Coahuila que refuerza la vigilancia en espacios públicos y áreas verdes

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y protección de las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal supervisó la instalación de un nuevo Punto Violeta en el Parque de las Américas, ubicado en la colonia El Pueblo.

Este Punto Violeta forma parte del Modelo de Seguridad Coahuila, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo objetivo es reforzar la vigilancia en espacios públicos y áreas verdes de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza ‘Prendamos Monclova’ con más obras de infraestructura

Estos espacios están diseñados específicamente para brindar atención, apoyo y protección a mujeres en situaciones de riesgo, así como para fortalecer la seguridad en parques, campos deportivos y zonas recreativas.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el nuevo Punto Violeta fijo se integra a la red de infraestructura tecnológica de Monclova, ya que está equipado con cámaras 360°, sistema de reconocimiento facial, botón de pánico e interfón con enlace directo al C2, permitiendo una respuesta inmediata de las corporaciones en caso de emergencia.

$!El nuevo Punto Violeta cuenta con cámaras 360°, sistema de reconocimiento facial, botón de pánico e interfón con enlace directo al C2 para una respuesta inmediata ante emergencias, detalló el Alcalde.
El nuevo Punto Violeta cuenta con cámaras 360°, sistema de reconocimiento facial, botón de pánico e interfón con enlace directo al C2 para una respuesta inmediata ante emergencias, detalló el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

“Seguimos trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez para que Monclova cuente con las mejores herramientas de seguridad y nuestras familias vivan con tranquilidad”, señaló Villarreal durante la supervisión de la obra.

Eplicó que este proyecto forma parte de un plan integral de seguridad, que proyecta alcanzar 28 Puntos Violeta operativos durante 2025, distribuidos estratégicamente en toda la ciudad. Cada punto contará con respaldo tecnológico avanzado y coordinación constante entre las corporaciones del Gobierno del Estado y el Municipio.

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con el gobernador y los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de proteger a todas las familias de la Región Centro y consolidar un entorno seguro para todos los habitantes de Monclova.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Monclova

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

