Renueva Frontera más de mil metros cuadrados de pavimento en la colonia Jesús García

Monclova
/ 5 diciembre 2025
    Renueva Frontera más de mil metros cuadrados de pavimento en la colonia Jesús García
    La alcaldesa Sara Irma Pérez entregó la pavimentación de los Retornos 1, 2 y 3 en la colonia Jesús García. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los Retornos 1, 2 y 3 recibieron asfalto en caliente, cordón trapezoidal y señalización vial

MONCLOVA, COAH.- Trabajadores del Ayuntamiento de Frontera concluyeron la pavimentación de los Retornos 1, 2 y 3 en la colonia Jesús García Corona, donde se aplicaron más de mil metros cuadrados de asfalto en caliente, además de cordón trapezoidal y nueva señalización vial.

La intervención, largamente esperada por los vecinos, representa un avance notable en movilidad, seguridad y dignidad urbana para la comunidad.

Durante la entrega de la obra, la alcaldesa Sara Irma Pérez destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de infraestructura que busca llevar servicios de calidad a cada colonia, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Subrayó que el objetivo es mejorar la calidad de vida de miles de familias mediante obras duraderas y de alto impacto social.

Habitantes del sector agradecieron la intervención y señalaron que la pavimentación brinda mayor seguridad y tranquilidad para niñas, niños, adultos mayores y todas las familias que utilizan diariamente estas vialidades.

Pérez Cantú reiteró que su administración mantiene un trabajo cercano a la ciudadanía, escuchando sus necesidades y cumpliendo compromisos.

“Estamos construyendo un Frontera ordenado, seguro y con oportunidades para todas y todos. Seguiremos priorizando a las colonias que más lo necesitan”, afirmó.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

