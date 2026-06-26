Saldo blanco tras festejos por triunfo de México; no hubo disturbios en Monclova

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    Saldo blanco tras festejos por triunfo de México; no hubo disturbios en Monclova
    El lugar conocido como “El Radiador” es el punto de reunión para los festejos de los triunfos de la Selección Nacional de Futbol. CORTESÍA

Sin contratiempos transcurrieron las celebraciones mundialistas en bares y restaurantes

MONCLOVA, COAH.- La celebración por la victoria de la Selección Mexicana de futbol concluyó con saldo blanco en Monclova, sin reportes de riñas, actos vandálicos o incidentes en establecimientos que transmitieron el encuentro, informó Andrés Sáenz, coordinador de Padrones de la Secretaría de Finanzas.

El funcionario señaló que, aunque decenas de aficionados se reunieron en restaurantes, bares y posteriormente en el monumento conocido como “El Radiador” para festejar el triunfo, el ambiente transcurrió de manera ordenada y familiar.

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“No tenemos ningún reporte de disturbios ni de mal comportamiento por parte de los aficionados. Tampoco hubo afectaciones en los establecimientos; en la mayoría se invitó a convivir de manera tranquila y así fue”, indicó.

Explicó que el punto donde se concentró la mayor cantidad de personas fue el monumento, sitio que permaneció bajo vigilancia de distintas corporaciones de seguridad, sin que se registraran pleitos o incidentes.

Sáenz agregó que la dependencia mantendrá los operativos de supervisión durante el fin de semana, principalmente para verificar el cumplimiento de los horarios de funcionamiento de los establecimientos.

Precisó que algunos negocios abrieron más temprano para recibir a los clientes que acudieron a ver el partido del Mundial de Futbol; sin embargo, la operación se desarrolló sin contratiempos y dentro de la normatividad.

Finalmente, destacó que la mayoría de los establecimientos funcionaron con un ambiente completamente familiar, por lo que no fue necesaria la aplicación de sanciones ni se detectaron situaciones fuera de lo habitual.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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