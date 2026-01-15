Salud cerca de casa: Ciudad Frontera activa brigadas médicas itinerantes

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos a las colonias del municipio, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el arranque oficial a las Brigadas Municipales de Salud “Con Orden y Rumbo”, desde la Plaza Héroe de Nacozari, reiterando que la atención a la salud es una prioridad permanente de su administración.

El programa es coordinado por el Departamento de Salud Pública Municipal, a cargo del doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, en colaboración con la Secretaría de Salud de Coahuila. Las brigadas recorrerán semanalmente distintos sectores de la ciudad para atender de manera directa las necesidades de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Inversión de Pilgrim’s de mil 300 mdd en México incluye a Coahuila; busca reducir importación de pollo

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que esta estrategia busca mejorar la calidad de vida de las familias fronterenses, al llevar servicios médicos esenciales hasta sus colonias y evitar traslados largos para recibir atención.