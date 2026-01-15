Salud cerca de casa: Ciudad Frontera activa brigadas médicas itinerantes
Consultas, medicamentos, vacunación y detección de enfermedades llegarán cada semana a las colonias del municipio
FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos a las colonias del municipio, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el arranque oficial a las Brigadas Municipales de Salud “Con Orden y Rumbo”, desde la Plaza Héroe de Nacozari, reiterando que la atención a la salud es una prioridad permanente de su administración.
El programa es coordinado por el Departamento de Salud Pública Municipal, a cargo del doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, en colaboración con la Secretaría de Salud de Coahuila. Las brigadas recorrerán semanalmente distintos sectores de la ciudad para atender de manera directa las necesidades de la población.
Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que esta estrategia busca mejorar la calidad de vida de las familias fronterenses, al llevar servicios médicos esenciales hasta sus colonias y evitar traslados largos para recibir atención.
Entre los apoyos que ofrecen las brigadas se incluyen consultas médicas gratuitas, entrega de medicamentos, vacunación para completar esquemas, detección oportuna de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, así como acciones de promoción de estilos de vida saludables.
Además, el programa contempla atención para animales de compañía, con servicios de desparasitación, baños garrapaticidas y aplicación de la vacuna antirrábica, fortaleciendo también la salud pública desde una visión integral.
Pérez Cantú subrayó que estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y las instancias de salud, y reiteró que las brigadas llegarán a todas las colonias sin distinción, reforzando la prevención, la cercanía y el cuidado comunitario.