Si la Federación destraba el fracking, producción de gas en Coahuila iniciaría en 2027: Rogelio Montemayor

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Si la Federación destraba el fracking, producción de gas en Coahuila iniciaría en 2027: Rogelio Montemayor
    La explotación del gas enfrenta retos relacionados con permisos, regulación, contratación con la iniciativa privada y disponibilidad de agua. LIDIET MEXICANO

Rogelio Montemayor Seguy planteó que México tiene un amplio potencial de gas natural que permanece sin aprovecharse plenamente

MONCLOVA, COAH.- Pese al enorme potencial energético que permanece frenado desde la suspensión de la Reforma Energética durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Coahuila podría comenzar la extracción y producción de gas a partir de 2027, siempre y cuando el Gobierno Federal agilice los permisos, defina las reglas para el uso del agua y concrete los esquemas de contratación con la iniciativa privada.

“Si el Gobierno Federal pudiera trabajar rápido, estaríamos el año que entra ya produciendo gas”, expresó el economista, exgobernador de Coahuila y exdirector general de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, durante una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Coahuila Centro-Norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/no-hay-soberania-energetica-sin-soberania-ambiental-advierte-carla-escoffie-en-la-laguna-OA23017108

En el encuentro con empresarios y constructores de la región, Montemayor expuso que México cuenta con un importante recurso energético y que el gas natural representa el 44 por ciento de la matriz energética del país. Señaló que este recurso es la base para generar entre el 60 y el 70 por ciento de la electricidad nacional, además de ser fundamental para el funcionamiento de la industria, lo que coloca a la franja que va de la región Centro-Norte hasta la frontera en una posición estratégica.

$!Sobre el fracking, Montemayor sostuvo que los riesgos ambientales pueden mitigarse mediante tecnología moderna y una regulación adecuada.
Sobre el fracking, Montemayor sostuvo que los riesgos ambientales pueden mitigarse mediante tecnología moderna y una regulación adecuada. LIDIET MEXICANO

Detalló que México ocupa el sexto lugar mundial en reservas de gas no convencional y que el 85 por ciento de este recurso se concentra en el noreste del país, entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De ese potencial, agregó, aproximadamente la mitad corresponde al territorio coahuilense.

Respecto a las inquietudes ambientales relacionadas con la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, puntualizó que cualquier proyecto de infraestructura genera un impacto en el entorno; sin embargo, sostuvo que, con tecnología moderna y una regulación adecuada, es posible mitigar los riesgos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ven-en-explotacion-de-gas-detonante-economico-para-monclova-y-la-region-centro-HB23337101

En ese sentido, propuso que la legislación prohíba el uso de agua potable en las perforaciones y que, en su lugar, se utilice agua tratada proveniente de municipios como Piedras Negras.

“De que es factible, es factible”, puntualizó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fracking
hidrocarburos

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional

Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional
La salutogénesis, concepto desarrollado por Aaron Antonovsky en los años 70, se enfoca en generar condiciones favorables para la salud y el bienestar integral.

Ciudades que sanan. El diseño desde la salutogénesis urbana.
true

Prevén que AHMSA pase a propiedad del gobierno federal
Emma requiere muchas cosas, pero un tanque de gas le ayudaría para dejar de utilizar leña al preparar sus alimentos.

Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación
Este caso se suma a otro robo registrado recientemente en la Zona Centro, donde fueron sustraídos casi 30 mil pesos de una camioneta Dodge Ram.

Roban dinero de camionetas estacionadas en el Centro de Saltillo; suman dos casos y casi 50 mil pesos sustraídos
De las pirámides mayas de Mayapán a la Plaza de Armas de Saltillo: la Final de la Copa del Mundo ha convertido la historia en parte del escenario.

Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco
La ceremonia religiosa comenzó a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo y estuvo encabezada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

Noruega despide al rey Harald V en un funeral de Estado marcado por la emoción y la presencia de la realeza europea y dignatarios
En respuesta, un portavoz del Pentágono declaró que un dron submarino había sufrido una avería hacía más de un día.

Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz