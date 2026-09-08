Si la Federación destraba el fracking, producción de gas en Coahuila iniciaría en 2027: Rogelio Montemayor

MONCLOVA, COAH.- Pese al enorme potencial energético que permanece frenado desde la suspensión de la Reforma Energética durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Coahuila podría comenzar la extracción y producción de gas a partir de 2027, siempre y cuando el Gobierno Federal agilice los permisos, defina las reglas para el uso del agua y concrete los esquemas de contratación con la iniciativa privada. “Si el Gobierno Federal pudiera trabajar rápido, estaríamos el año que entra ya produciendo gas”, expresó el economista, exgobernador de Coahuila y exdirector general de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, durante una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Coahuila Centro-Norte.

En el encuentro con empresarios y constructores de la región, Montemayor expuso que México cuenta con un importante recurso energético y que el gas natural representa el 44 por ciento de la matriz energética del país. Señaló que este recurso es la base para generar entre el 60 y el 70 por ciento de la electricidad nacional, además de ser fundamental para el funcionamiento de la industria, lo que coloca a la franja que va de la región Centro-Norte hasta la frontera en una posición estratégica.

Detalló que México ocupa el sexto lugar mundial en reservas de gas no convencional y que el 85 por ciento de este recurso se concentra en el noreste del país, entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De ese potencial, agregó, aproximadamente la mitad corresponde al territorio coahuilense. Respecto a las inquietudes ambientales relacionadas con la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, puntualizó que cualquier proyecto de infraestructura genera un impacto en el entorno; sin embargo, sostuvo que, con tecnología moderna y una regulación adecuada, es posible mitigar los riesgos.

En ese sentido, propuso que la legislación prohíba el uso de agua potable en las perforaciones y que, en su lugar, se utilice agua tratada proveniente de municipios como Piedras Negras. “De que es factible, es factible”, puntualizó.

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