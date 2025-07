Sigue joven monclovense luchando por un nuevo corazón en Monterrey

MONTERREY, NL.- Médicos especialistas de la Clínica de Cardiología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey analizan el caso de Jorge Martínez, joven originario de Monclova, quien requiere un trasplante de corazón para poder recuperar su calidad de vida.

Martínez, de 29 años, padece cardiopatía dilatada e insuficiencia cardiaca, por lo que su corazón solo funciona al 12 por ciento de su capacidad. Hace unos días fue trasladado de Monclova a Monterrey, donde permanece internado en la cama 635 del sexto piso, sometiéndose a estudios médicos especializados.

TE PUEDE INTERESAR: Redes sociales, santuario y activismo: así opera La Ranita de Nogales en la defensa animal

“Mi corazón está crecido, tengo cardiopatía dilatada e insuficiencia cardiaca. Últimamente me han estado llevando al hospital muy seguido. Duro una semana internado, me dan de alta y paso quince días en mi casa; me vuelven los dolores y regreso al hospital”, compartió Martínez en entrevista para VANGUARDIA.

Su problema cardiaco fue detectado en 2018 y desde entonces ha tenido múltiples complicaciones de salud. La enfermedad le impide realizar esfuerzos o vivir emociones fuertes, pues existe riesgo de que su corazón colapse.

Tras dar a conocer públicamente su situación, Jorge ha recibido apoyo de la ciudadanía, desde donativos económicos hasta oraciones, que han brindado consuelo tanto a él como a su familia. Con fe, espera que pronto se encuentre un donador que le permita seguir viviendo.