Sin empleo ni liquidación, obreros de AHMSA exigen justicia a dos años del colapso

MONCLOVA, COAH.- A casi dos años del colapso de Altos Hornos de México (AHMSA), los obreros vuelven a alzar la voz. Denuncian que, mientras ellos enfrentan desempleo, deudas y abandono institucional, los responsables del desastre económico permanecen impunes.

Ervey Valenzuela, ex trabajador de la siderúrgica, expresó el hartazgo generalizado: “Estamos desprotegidos en todos los aspectos. Pero si un obrero se equivoca, nos consignan sin piedad”.

El reciente escándalo por el supuesto robo de estaño, afirma, no es más que una “cortina de humo” para distraer la atención del verdadero problema: el estancamiento del proceso de quiebra y la falta de justicia.

Valenzuela responsabilizó directamente a Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de AHMSA, de haber dejado a miles de familias sin sustento y de seguir libre mientras el proceso judicial se dilata. “Ese señor sigue viviendo de lo suyo, retrasando todo el proceso, y los obreros seguimos siendo los perjudicados”, denunció.

Según los trabajadores, desde hace meses presentaron ante las autoridades federales documentación que acredita depósitos realizados al síndico y sus empresas, sin que haya habido respuesta alguna. “El gobierno tiene toda la evidencia, pero no pasa nada”, subrayó el ex obrero.

Para los afectados, el caso del estaño ha sido utilizado como una distracción conveniente que mantiene paralizado el pago de liquidaciones y la resolución del conflicto. “Nos dejaron solos. Es una estrategia para ganar tiempo y seguir retrasando todo”, lamentó Valenzuela.

Mientras tanto, la incertidumbre se profundiza. Sin empleo, sin recursos y con la fe desgastada, los obreros de AHMSA solo piden una cosa: justicia.