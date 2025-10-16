Sin empleo ni liquidación, obreros de AHMSA exigen justicia a dos años del colapso

Monclova
/ 16 octubre 2025
    Sin empleo ni liquidación, obreros de AHMSA exigen justicia a dos años del colapso
    El caso del supuesto robo de estaño divide opiniones entre los trabajadores, que lo ven como una distracción. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Trabajadores señalan a Alonso Ancira como principal responsable del colapso de la siderúrgica y denuncian que el gobierno federal ignora pruebas presentadas

MONCLOVA, COAH.- A casi dos años del colapso de Altos Hornos de México (AHMSA), los obreros vuelven a alzar la voz. Denuncian que, mientras ellos enfrentan desempleo, deudas y abandono institucional, los responsables del desastre económico permanecen impunes.

Ervey Valenzuela, ex trabajador de la siderúrgica, expresó el hartazgo generalizado: “Estamos desprotegidos en todos los aspectos. Pero si un obrero se equivoca, nos consignan sin piedad”.

TE PUEDE INTERESAR: El gusano barrenador avanza y pone en riesgo el corredor ganadero de México

El reciente escándalo por el supuesto robo de estaño, afirma, no es más que una “cortina de humo” para distraer la atención del verdadero problema: el estancamiento del proceso de quiebra y la falta de justicia.

Valenzuela responsabilizó directamente a Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de AHMSA, de haber dejado a miles de familias sin sustento y de seguir libre mientras el proceso judicial se dilata. “Ese señor sigue viviendo de lo suyo, retrasando todo el proceso, y los obreros seguimos siendo los perjudicados”, denunció.

Según los trabajadores, desde hace meses presentaron ante las autoridades federales documentación que acredita depósitos realizados al síndico y sus empresas, sin que haya habido respuesta alguna. “El gobierno tiene toda la evidencia, pero no pasa nada”, subrayó el ex obrero.

Para los afectados, el caso del estaño ha sido utilizado como una distracción conveniente que mantiene paralizado el pago de liquidaciones y la resolución del conflicto. “Nos dejaron solos. Es una estrategia para ganar tiempo y seguir retrasando todo”, lamentó Valenzuela.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca en Monclova Colecta Nacional ‘Alimenta’ 2025

Mientras tanto, la incertidumbre se profundiza. Sin empleo, sin recursos y con la fe desgastada, los obreros de AHMSA solo piden una cosa: justicia.

Temas


Empresas
QUIEBRA

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La agrupación, integrada por 35 familias de la Región Centro, representa a madres, padres, hermanas e hijos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Obtienen acta constitutiva Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Monclova
true

‘Aquí Vamos Gratis’: Una buena solución para el transporte público en Saltillo
true

Tecnología y ciberseguridad en la fiscalización
Se prevé una ocupación hotelera del 90% en Saltillo y una derrama económica sin precedentes.

Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025
Operaciones encubiertas contra Venezuela

Operaciones encubiertas contra Venezuela
Los trabajos contemplan albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de mobiliario sanitario.

Saltillo: avanza remodelación de recinto ferial, adjudican baños norte a empresa Salas López
true

Coahuila: Rodeo Gubernatura 2029 (I)
true

Eutanasia, el derecho a morir con dignidad