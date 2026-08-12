Feria de Regreso a Clases será del 14 al 16 de agosto en Saltillo

Para la Feria de Regreso a Clases que se estará realizando del 14 al 16 de agosto, se han registrado hasta ahora 30 negocios, sin embargo, se espera llegar a una participación de 60 establecimientos durante el evento.

El presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez, señaló que a la fecha llevan 30 negocios inscritos, entre ellos zapaterías, librerías y tiendas de uniformes, con descuentos que van de un 10 a 15%, según el negocio y se realizará de manera virtual, toda vez que el año ha sido difícil, lo que complica estar alquilando un lugar y luego estar cobrando a quienes participan.

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A su vez, el director de la Cámara, Salvador Rodríguez, dijo que esperan llegar un total de 60 negocios participantes, mientras que la derrama económica que se espera es de 140 millones de pesos.

El objetivo de la misma es apoyar a las familias de la Región Sureste durante la temporada de Regreso a Clases y, al mismo tiempo, fortalecer al comercio formal y local, por ello, la Canaco Servytur Saltillo realizará la Feria de Regreso a Clases.

Durante esos días, los negocios participantes ofrecerán descuentos y promociones especiales en diversos productos y servicios relacionados con el Regreso a Clases, brindando a las familias alternativas para realizar sus compras y prepararse para el nuevo ciclo escolar.

Ante ello, la Canaco Saltillo invitó a los padres de familia y consumidores a aprovechar las promociones y preferir los establecimientos locales, contribuyendo así a mantener activa la economía de la ciudad y fortalecer a los negocios formalmente establecidos.

Los negocios participantes, así como los descuentos y promociones disponibles, podrán consultarse en la página oficial de Canaco Servytur Saltillo www.canacosaltillo.com.mx .