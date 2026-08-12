Suspenden ‘temporalmente’ fútbol en canchas de Monclova tras nuevas peleas entre jugadores

Ahora, jugadores de equipos de la Liga Municipal de Fútbol protagonizaron al menos dos peleas en medios de partidos que se celebraron durante la semana en curso, en las que estuvieron involucrados cuatro equipos.

MONCLOVA, COAH.- De nueva cuenta la violencia volvió a aparecer en los campos deportivos de Monclova .

Los enfrentamientos ocurrieron en espacios deportivos municipales donde había decenas de espectadores, entre ellos familias completas lo que generó preocupación entre las autoridades, por lo que se tomó la decisión de suspender temporalmente las actividades de fútbol mientras se revisan las medidas de seguridad y las sanciones que se aplicarán.

Daniel Morales, director de Deportes de Monclova, informó que ya se reunió con los presidentes y encargados de las diferentes ligas para hablar sobre estos hechos y buscar una solución.

Explicó que los propios representantes de las ligas estuvieron de acuerdo en tomar medidas más fuertes contra los jugadores que participen en peleas.

“Promovieron esta acción también, la tomamos en conjunto”, señaló.

Morales dijo que ya trabajan en un nuevo reglamento que incluye sanciones para jugadores y equipos que participen en actos de violencia dentro de los espacios deportivos municipales.

El reglamento está prácticamente terminado y solamente falta que sea revisado por la Regiduría y posteriormente por el Cabildo para que pueda comenzar a aplicarse.

Una de las principales medidas será que las sanciones no queden solamente en una liga. Si un jugador es castigado por participar en una pelea en un campo de Monclova, la sanción podrá aplicarse también en los demás espacios deportivos municipales.

“Si una acción la cometes en la Liga de Oriente, va a aplicar para todas las ligas que se lleven a cabo en espacios municipales”, explicó.

El funcionario aclaró que las sanciones normales del fútbol, como una tarjeta roja, son parte del juego. Lo que se busca castigar de manera más fuerte son las agresiones contra árbitros, jugadores y las riñas que se registren fuera de la competencia deportiva.

La intención también es evitar que un jugador expulsado de una liga simplemente se vaya a otro torneo y continúe jugando como si nada hubiera pasado.

Por ello, Morales hizo un llamado a los municipios de Frontera, Castaños y San Buenaventura para que se sumen a este proyecto y puedan crear un reglamento regional.

“Si ya no juegan en Monclova, se van a ir a jugar a Frontera y va a pasar lo mismo”, advirtió.

Incluso, señaló que algunos campos privados ya manifestaron que están dispuestos a no recibir a jugadores que sean sancionados por actos de violencia.

Morales explicó que no se busca afectar a todos los jugadores ni a las ligas, sino castigar a quienes provoquen los problemas.

También pidió paciencia a los árbitros, ya que una suspensión de partidos significa que ellos también dejan de trabajar durante esos días. Sin embargo, recordó que en otras ocasiones los mismos árbitros han pedido que se tomen medidas cuando alguno de sus compañeros es agredido.

“Son medidas que a ellos también van a beneficiar”, señaló.

El funcionario insistió en que la responsabilidad de mantener el orden no es solamente de la autoridad. También corresponde a los jugadores, entrenadores, representantes de las ligas y familias que acuden a los partidos.