Tras 46 años en la UAdeC, Luis Carlos Talamantes cierra una larga trayectoria universitaria

El próximo 27 de agosto presentará su último informe de actividades como coordinador de la Unidad Norte, cargo que dejará después de encabezar esta responsabilidad durante dos periodos, tras ser reelegido por la comunidad universitaria.

MONCLOVA, COAH.- Tras 46 años de trayectoria dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila, primero como docente y posteriormente en distintos cargos hasta llegar a la Coordinación de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo se prepara para cerrar su ciclo dentro de la institución y comenzar su jubilación.

Será el 28 de agosto cuando se emita la convocatoria para elegir a quien ocupará la Coordinación de la Unidad Norte. Posteriormente, se desarrollará el periodo de campaña y la votación está prevista para alrededor del 10 de septiembre.

Una vez concluido el proceso, Talamantes Arredondo entregará formalmente el cargo y pondrá fin a una trayectoria de más de cuatro décadas dentro de la UAdeC.

Su despedida no será sencilla. Después de tantos años frente a las aulas y posteriormente al asumir responsabilidades dentro de la institución, reconoció que existe nostalgia por dejar una universidad que se convirtió en una parte fundamental de su vida.

Ahora, con la jubilación en puerta, Talamantes se prepara para una nueva etapa, luego de haber dedicado gran parte de su vida profesional a la formación de generaciones de estudiantes y al trabajo universitario en la Región Centro.