Tras dos semanas desaparecida con su hijo, encuentran a madre monclovense; huía de hogar roto

MONCLOVA, COAH.- Lo que debía ser un viaje de regreso y de esperanza, terminó en incertidumbre y angustia. Citlali Flores, una joven madre originaria de Monclova, emprendió el trayecto hacia su tierra natal junto a su hijo de siete años. Salieron desde García, Nuevo León, con destino a Monclova, pero jamás llegaron.

La última comunicación que había tenido con sus familiares fue un mensaje de WhatsApp: Citlali, hace más de 10 días, decía estar lista para abordar un vehículo solicitado por la aplicación InDriver. Después de eso, silencio. El celular se apagó y ninguna llamada fue contestada desde entonces.

TE PUEDE INTERESAR: Protestas en defensa del arbolado del bulevar Independencia en Torreón tienen tinte político: Román Cepeda

Sin embargo, hace apenas unas horas, todo el panorama cambió, ya que se reporta que tanto la mujer como su hijo están en buenas condiciones y todavía en Nuevo León, específicamente en Monterrey.

El comunicado no dice nada más, si fue ella quien se reportó ante alguna autoridad, si fue algún cuerpo de seguridad el que la encontró o si habló directamente con sus familiares para darles tranquilidad.

LA ANGUSTIA LOS MOVÍA

A dos semanas de su desaparición, la familia Flores inició la búsqueda entre dos estados, movida por el temor de que Citlali y su hijo hubieran sido víctimas de violencia relacionada con su expareja, Antonio “N”, con quien convivía en Monterrey y que, según testimonios, ejercía control y violencia sobre ella desde hace años.

“Todo era por mensaje. Ya no hacía videollamadas, ya no quería que viéramos cómo estaba”, relató Marily Cepeda, cuñada de Citlali, quien cree que las señales estaban ahí, aunque entonces no las comprendían del todo.

La familia presentó una denuncia en Nuevo León y rastrearon sin descanso tanto el domicilio donde vivía la pareja como posibles rutas del vehículo que supuestamente abordaron. También lanzaron una campaña digital para pedir ayuda a la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Analiza Simas Torreón propuestas para construir la planta tratadora de aguas residuales

Mientras crecían los temores de un posible acto violento, también aumentó la movilización social: Monclova y García se sumaron en redes, en la calle y en oraciones, lo que al fin tuvo un final feliz, ya que Citlali y su hijo aparecieron.