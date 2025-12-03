UTRCC refuerza alianzas con empresas en sesión de vinculación

Monclova
/ 3 diciembre 2025
    UTRCC refuerza alianzas con empresas en sesión de vinculación
    Jesús Alfredo Oyervides Valdés preside la sesión del Consejo de Vinculación y Pertinencia en la UTRCC. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La universidad realizó su tercera sesión ordinaria del Consejo de Vinculación con representantes del sector público y privado

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de reforzar la relación entre la academia y los sectores productivos de la región, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) realizó la tercera sesión ordinaria 2025 del Consejo de Vinculación y Pertinencia, órgano que integra a representantes del sector empresarial, social y público para alinear la formación profesional con las necesidades reales del entorno.

El evento fue presidido por el rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés, quien destacó la importancia de escuchar de primera mano las expectativas del mercado laboral para seguir preparando estudiantes competitivos y con perfiles demandados por las empresas.

TE PUEDE INTERESAR: Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves

En la sesión participó la Secretaría de Educación, representada por Eduardo José Hochmann, Director Estatal de Vinculación, además de autoridades educativas y ejecutivos de compañías líderes en la región.

A lo largo de la jornada se revisaron temas estratégicos, como la certificación de competencias laborales a través de CONOCER, el fortalecimiento del dominio del idioma inglés, avances en las estadías profesionales y las evaluaciones de desempeño de los alumnos en empresas.

El sector empresarial compartió observaciones y propuestas de mejora para fortalecer el perfil de los futuros profesionistas.

Oyervides Valdés agradeció la colaboración de cada uno de los integrantes del Consejo y reiteró que la UTRCC mantendrá una agenda abierta al diálogo y la innovación educativa para responder a los desafíos del desarrollo industrial en la Región Centro.

La jornada concluyó con una muestra gastronómica preparada por estudiantes del diplomado en gastronomía, quienes ofrecieron una variedad de platillos como parte práctica de su formación académica.

