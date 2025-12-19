Ventas en Monclova repuntan hasta 31 por ciento en diciembre: Canaco

MONCLOVA, COAH.- El comercio en Monclova registra un cierre de año positivo, con un incremento en las ventas de hasta 31 por ciento durante el mes de diciembre, impulsado por el pago de prestaciones laborales, las compras navideñas y la derrama económica generada por connacionales que visitan o transitan por la región, informó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Óscar Mario Medina, presidente del organismo empresarial, destacó que este crecimiento supera lo registrado en diciembre del año pasado, cuando el aumento osciló entre el 22 y el 25 por ciento, lo que refleja una mayor confianza de los consumidores y una reactivación más sólida del comercio local.

El líder empresarial explicó que el repunte se ha notado en diversos giros, principalmente en comercios de ropa, calzado, juguetes y artículos para las cenas de Nochebuena y Fin de Año, así como en tiendas de comestibles, donde las familias realizan compras para surtir la tradicional alacena decembrina.

Asimismo, resaltó el impacto positivo de pequeños emprendimientos temporales, sobre todo aquellos que ofrecen platillos típicos a través de redes sociales, los cuales contribuyen a fortalecer el consumo interno y la economía familiar durante esta temporada.

Medina añadió que la ciudad también se ha beneficiado de la derrama económica de connacionales, lo que ha favorecido a restaurantes, gasolineras, tiendas de conveniencia y hoteles, aunque reconoció que algunos viajeros han optado por rutas alternas debido a la lentitud en aduanas y revisiones migratorias.

Indicó que, aunque diciembre aún no concluye, el comportamiento general del comercio se mantiene entre cinco y seis puntos porcentuales por encima del cierre del año anterior, a pesar del impacto económico que dejó la crisis de Altos Hornos de México.

Finalmente, el presidente de Canaco llamó tanto a comerciantes como a consumidores a mantener un equilibrio durante las compras decembrinas, promoviendo el consumo responsable, el aprovechamiento de promociones y la prestación de un buen servicio, con el objetivo de cerrar el año con estabilidad y tranquilidad familiar.