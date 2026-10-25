Vuelcan guardias de Ferromex en la carretera 57; quedan graves

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas del sábado, a la altura del kilómetro 30, cerca del ejido Estación Hermanas, cuando los trabajadores se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux blanca, de doble cabina.

ESCOBEDO, COAH.- Dos guardias de seguridad de Ferromex resultaron gravemente lesionados luego de volcar la camioneta en la que viajaban sobre la carretera federal 57, en el tramo de Escobedo a Monclova .

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, salió del camino y terminó volcando en repetidas ocasiones hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro neumáticos, entre la maleza y a varios metros de la cinta asfáltica.

MOVILIZAN A CUERPOS DE EMERGENCIA

Tras el reporte del accidente, al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), socorristas del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) y elementos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo, quienes participaron en las labores de auxilio.

Uno de los trabajadores fue identificado como Jonathan “N”, de 39 años, quien presentaba posibles fracturas en la cadera y las costillas, además de dificultad para respirar y múltiples golpes en el cuerpo.

Su acompañante también sufrió lesiones de consideración, por lo que ambos recibieron atención prehospitalaria antes de ser trasladados a hospitales de Monclova para su valoración médica.

INVESTIGAN LAS CAUSAS

La camioneta terminó con severos daños materiales debido a las volteretas que dio fuera de la carretera. Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control aún no habían sido establecidas en los reportes consultados.

Se espera que las autoridades correspondientes realicen las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el percance. Hasta el momento, no se habían dado a conocer más detalles sobre la evolución médica de los dos trabajadores.

(Con información de medios locales)