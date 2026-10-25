Vuelcan guardias de Ferromex en la carretera 57; quedan graves

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    Vuelcan guardias de Ferromex en la carretera 57; quedan graves
    La unidad Toyota Hilux terminó fuera de la cinta asfáltica, entre la maleza, luego de dar varias volteretas. REDES SOCIALES

Dos trabajadores sufrieron lesiones de gravedad luego de que la camioneta en la que viajaban saliera del camino y diera varias volteretas en el tramo de Escobedo a Monclova

ESCOBEDO, COAH.- Dos guardias de seguridad de Ferromex resultaron gravemente lesionados luego de volcar la camioneta en la que viajaban sobre la carretera federal 57, en el tramo de Escobedo a Monclova.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas del sábado, a la altura del kilómetro 30, cerca del ejido Estación Hermanas, cuando los trabajadores se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux blanca, de doble cabina.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, salió del camino y terminó volcando en repetidas ocasiones hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro neumáticos, entre la maleza y a varios metros de la cinta asfáltica.

MOVILIZAN A CUERPOS DE EMERGENCIA

Tras el reporte del accidente, al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), socorristas del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) y elementos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo, quienes participaron en las labores de auxilio.

Uno de los trabajadores fue identificado como Jonathan “N”, de 39 años, quien presentaba posibles fracturas en la cadera y las costillas, además de dificultad para respirar y múltiples golpes en el cuerpo.

Su acompañante también sufrió lesiones de consideración, por lo que ambos recibieron atención prehospitalaria antes de ser trasladados a hospitales de Monclova para su valoración médica.

INVESTIGAN LAS CAUSAS

La camioneta terminó con severos daños materiales debido a las volteretas que dio fuera de la carretera. Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control aún no habían sido establecidas en los reportes consultados.

Se espera que las autoridades correspondientes realicen las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el percance. Hasta el momento, no se habían dado a conocer más detalles sobre la evolución médica de los dos trabajadores.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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