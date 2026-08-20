Ya reciben seguimiento los dos jóvenes auxiliados en puente en Monclova, Coahuila

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Monclova
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    Ya reciben seguimiento los dos jóvenes auxiliados en puente en Monclova, Coahuila
    Tania Ibarra (Izq.), directora de Proximidad Social y de la UNIF en Seguridad Pública Municipal de Monclova, informó que el doble caso es atendido de manera coordinada entre varias instancias de apoyo. ARCHIVO

Atienden a los dos adolescentes rescatados tras episodios de riesgo en el mismo lugar, pero en diferentes días

MONCLOVA, COAH.- Los dos adolescentes que fueron auxiliados en circunstancias similares en un puente vehicular de Monclova ya reciben atención y seguimiento de distintas instituciones, luego de que en menos de una semana se registraran dos intervenciones en el mismo punto, ubicado en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Sidermex.

En el caso más reciente, un joven de 15 años que se desempeña como empacador en un centro comercial, fue auxiliado antes de que pudiera consumar el intento de lanzarse desde la estructura. De acuerdo con la información proporcionada por autoridades municipales, el adolescente atravesaba problemas emocionales.

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Tras la intervención, se activaron los protocolos correspondientes y el menor fue canalizado para recibir valoración y atención especializada. Su familia también fue incorporada al seguimiento, con el propósito de mantener acompañamiento una vez superada la situación de emergencia.

Tania Ibarra, directora de Proximidad Social y de la UNIF en Seguridad Pública Municipal de Monclova, informó este jueves que el caso es atendido de manera coordinada con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y la Secretaría de Salud, instituciones que participan en las acciones de seguimiento.

El primer episodio ocurrió apenas unos días antes y también involucró a un adolescente que fue localizado en circunstancias de riesgo en el mismo puente. Tras ser auxiliado, recibió atención y fue canalizado para continuar con el acompañamiento correspondiente.

La coincidencia de ambos casos en un periodo corto generó preocupación entre las autoridades, aunque cada situación es abordada de manera individual. El seguimiento busca identificar las condiciones emocionales y familiares de los jóvenes y mantenerlos vinculados con servicios profesionales.

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Para las autoridades, la intervención no termina con retirar a los adolescentes del lugar. El objetivo es dar continuidad mediante atención especializada y acompañamiento familiar,

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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