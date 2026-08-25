Desde Saltillo hasta la CDMX: ‘El Desaire’ hace escuchar la voz de Rosita Alvírez

Aunque la historia que cuenta ‘El Desaire’ nace de un tema tan doloroso y vigente como los feminicidios, la noche de este martes en Ciudad de México tuvo un protagonista inesperado: Saltillo. La capital del país recibió en su alfombra roja una película surgida desde las entrañas del norte de México, con su elenco, realizadores, productores, guionistas y buena parte del talento que hizo posible llevar esta historia a la pantalla grande. Y entre las luces, las cámaras y los invitados, fue la ciudad de Saltillo, con sus paisajes, sus historias y su identidad, la que brilló y conquistó desde el corazón del país. Inspirada en el célebre corrido de Rosita Alvírez, la cinta convierte una historia profundamente arraigada en la memoria popular norteña en una mirada contemporánea sobre la violencia contra las mujeres. Su protagonista, Vico Escorcia, quien desfiló por la alfombra roja, habló con VANGUARDIA sobre el impacto que ha tenido una película que, antes de estrenarse en México, ya recorrió con éxito importantes festivales internacionales: “Me impactó mucho enterarme de lo global que es la pandemia de la violencia de género.

Mujeres de muchos países vieron en Rosita a sus amigas, sus familiares o, en algunos casos, a ellas mismas. Si bien las extranjeras no estaban familiarizadas con el corrido, pudieron reflejarse en la historia e iniciar conversaciones al respecto. Pude conectar con muchas mujeres de maneras muy hermosas gracias a este proyecto”. Gabo Ramos, el director de la cinta, se abrió paso entre la prensa reunida que exigía su presencia y su sentir de lograr algo poco visto en la capital: la descentralización del cine: “Esta película está hecha con el corazón y llega en un momento en el que nos urge reflexionar juntos como sociedad sobre un asunto de suma relevancia para el país. Sabemos que se trata de un tema difícil, pero el mensaje que les queremos dar es muy poderoso. Ojalá disfruten este proyecto tanto como nosotros disfrutamos hacerlo y nos ayuden a correr la voz para que el mensaje llegue a donde tenga que llegar”.

Armando Castilla, productor del filme, forma parte de este equipo que busca demostrar que las historias mexicanas no tienen que contarse únicamente desde la capital, sino que también pueden surgir de ciudades como Saltillo, con sus propios paisajes, personajes, problemáticas y memoria: “Estoy muy orgulloso de la gran travesía que ha hecho esta película, de la que orgullosamente formo parte. Y además estoy muy contento de los logros que ha recogido por todo el mundo y de los festivales que la han premiado. Así que estar presente en el arranque de su estreno nacional en la Ciudad de México no es un logro nuestro, es un logro de Saltillo completo”.

Así, sobre la alfombra roja, las fotografías, los reencuentros y la presencia de actores, actrices, guionistas y miembros del equipo, ‘El Desaire’ tuvo su primera gran noche en la Ciudad de México. Para quienes vienen de Saltillo, el momento tiene un sabor particular: ver en una pantalla gigante una historia construida desde el norte. Es también una manera de decir que el cine mexicano tiene muchas geografías y que las historias del interior del país merecen ocupar también las grandes pantallas. Esta noche, la voz de Rosita Alvírez volvió a escucharse, pero ahora a través del cine y de una nueva generación de creadores.