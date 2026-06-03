Montículos de escombro generan inconformidad en la colonia El Mirador, autoridad responde al llamado

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    Montículos de escombro generan inconformidad en la colonia El Mirador, autoridad responde al llamado
    En el cruce de las calles Democracia e Ignacio Comonfort, en Ramos Arizpe, hay varios montículos de escombro abandonados desde hace días, afectando el libre tránsito vehicular y peatonal. MANUEL RODRÍGUEZ

Habitantes del sector poniente en Ramos Arizpe solicitan la intervención de las autoridades ante la obstrucción de vialidades.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de la colonia El Mirador, ubicada en el poniente de Ramos Arizpe, manifestaron su preocupación ante la constante presencia de montículos de escombro, grava y materiales de construcción en la vía pública.

La problemática se concentra de forma específica en el cruce de las calles Democracia e Ignacio Comonfort, donde los desperdicios ocupan de manera ilegal una parte considerable del arroyo vehicular de la zona.

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De acuerdo con los colonos, el material acumulado dificulta el uso normal del espacio público, obstruye la visibilidad de los peatones e impide que los automovilistas locales puedan estacionar sus vehículos de forma segura.

Los reportes ciudadanos señalan que los montículos fueron cubiertos con bolsas de plástico sujetas con piedras para evitar que el viento disperse el polvo, lo que confirma que el material tiene semanas abandonado en el lugar.

Los afectados consideran que, además de afectar la imagen urbana del sector, este tipo de bloqueos representa un peligro latente y una obstrucción innecesaria para las decenas de conductores que transitan diariamente.

Ante las quejas, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe informó que los ciudadanos pueden canalizar formalmente su reporte ante las direcciones locales de Desarrollo Urbano o Ecología para iniciar el proceso correspondiente.

Dichas dependencias municipales son las encargadas de emitir un citatorio y notificar directamente a los dueños de las obras, otorgándoles un plazo determinado para que liberen la vialidad de manera voluntaria.

La autoridad municipal aclaró que, en caso de que los responsables ignoren el primer requerimiento administrativo, la Dirección de Servicios Primarios procederá a retirar el escombro con maquinaria pesada del Ayuntamiento.

Finalmente, los residentes de El Mirador hicieron un llamado a la pronta intervención de los inspectores para liberar las calles afectadas y garantizar que se respete el libre tránsito en las vialidades del sector.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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