Morena está construyendo una dictadura como la de Nicaragua: Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila
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El diputado priista cuestiona propuestas sobre el derecho de las audiencias y advierte posibles restricciones a la libertad de expresión
El diputado federal Rubén Moreira Valdez acusó a Morena de impulsar mecanismos que, bajo el argumento de proteger el derecho de las audiencias, podrían derivar en restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información.
Durante su programa “Con peras, manzanas y naranjas”, en el que participó junto con Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub Caamal, el legislador priista sostuvo que los lineamientos en discusión podrían permitir que autoridades determinen qué contenidos son verdaderos, falsos o descontextualizados.
Moreira Valdez advirtió que, bajo ese esquema, el gobierno podría asumir atribuciones para definir qué información puede recibir la población y qué contenidos son aceptables.
“Más que un defensor de audiencias, lo que habría es un censor”, afirmó.
El diputado también cuestionó declaraciones y acciones atribuidas a integrantes de gobiernos emanados de Morena relacionadas con el ejercicio periodístico. Mencionó a los gobiernos de Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche, al señalar que en esos estados se han planteado medidas que, desde su perspectiva, representan riesgos para periodistas y medios de comunicación.
CUESTIONAN VIGILANCIA DE REDES SOCIALES
Moreira Valdez cuestionó además el seguimiento que, según expuso, estaría realizando la Consejería Jurídica del Gobierno Federal sobre publicaciones en redes sociales que alcanzan una amplia difusión, particularmente aquellas críticas a la administración federal.
Como ejemplo, mencionó la controversia en torno a la información relacionada con el asesinato de Héctor Cuén en Culiacán y planteó la dificultad de establecer qué versión debe considerarse verdadera o falsa cuando existen documentos y testimonios que pueden contradecirse.
Miguel Ángel Sulub Caamal señaló que el derecho de las audiencias no corresponde únicamente a medios de comunicación y periodistas, sino que involucra a toda la sociedad, al estar relacionado con el derecho a recibir información a través de televisión, radio, periódicos, plataformas digitales y redes sociales.
El abogado sostuvo que un reglamento destinado a regular este derecho podría afectar, desde su perspectiva, tres garantías: el acceso a la información, la libertad de expresión y la libre difusión de las ideas.
También cuestionó el seguimiento de publicaciones realizadas por ciudadanos en redes sociales y advirtió que esta práctica podría generar presiones sobre quienes ejercen su libertad de expresión.
“Empiezan a observarnos, a vigilarnos para que luego empiecen a presionarnos y acosarnos para tratar de callarnos”, afirmó.
DI COSTANZO ALERTA POR ESCENARIO POLÍTICO
Mario Di Costanzo sostuvo que México no debe prepararse para una dictadura, pero consideró que algunas de las medidas que se discuten representan un riesgo en ese sentido.
Al referirse a las propuestas sobre regulación y censura, calificó como “estalinista” lo que denominó una “ley mordaza”.
El exlegislador también vinculó el debate sobre libertad de expresión con la situación económica de las familias mexicanas. Señaló incrementos en precios, un mayor uso del crédito mediante tarjetas y un aumento en los niveles de morosidad.
Al cierre del programa, Moreira Valdez reiteró su postura y comparó las medidas que cuestiona con las condiciones políticas de Nicaragua.
“Morena está construyendo una dictadura como la de Nicaragua, eso es lo que están haciendo”, concluyó.