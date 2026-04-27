Morena no cumplió promesa de reducir costo de energéticos: PRI Coahuila

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Coahuila
/ 27 abril 2026
    Morena no cumplió promesa de reducir costo de energéticos: PRI Coahuila
    Carlos Robles Loustaunau señala que la carga fiscal representa una parte significativa del precio final por litro. CORTESÍA

Dirigente estatal señala alzas sostenidas y carga fiscal elevada como factores que presionan costos y afectan a familias

El presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, afirmó que el partido en el poder incumplió su compromiso de reducir el costo de los energéticos, al señalar que, tras más de un sexenio, los precios no solo no disminuyeron, sino que mantienen una tendencia al alza que impacta directamente en la economía de la población.

El dirigente expuso que actualmente los precios promedio se ubican alrededor de 24 pesos por litro en la gasolina Magna, 28.31 en la Premium y 28.39 en el diésel, lo que, dijo, repercute de manera transversal en distintos sectores productivos.

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PRESIÓN EN CADENA SOBRE LA ECONOMÍA

Robles Loustaunau subrayó que estos insumos son fundamentales para la movilidad y la operación económica del país, por lo que cualquier incremento se traduce en mayores costos de producción, distribución y servicios.

“El encarecimiento no se queda en las estaciones de servicio; termina reflejándose en todos los productos y actividades cotidianas”, advirtió.

Asimismo, sostuvo que la mayoría legislativa del partido gobernante en el Congreso de la Unión permitiría impulsar ajustes fiscales para aliviar el precio final, aunque, acusó, no se han tomado decisiones en ese sentido.

CARGA FISCAL Y CONSUMO NACIONAL

El líder priista detalló que cerca del 40 por ciento del precio por litro corresponde a impuestos, principalmente el IEPS y el IVA, lo que representa casi 10 pesos del costo total.

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Añadió que el consumo diario en el país oscila entre 120 y 124 millones de litros de gasolina, además de aproximadamente 54 millones de litros de diésel, de acuerdo con datos de organismos del sector energético.

En ese contexto, consideró que una reducción en la carga impositiva podría disminuir de forma significativa el precio al consumidor final.

Finalmente, advirtió que el impacto no se limita a quienes utilizan transporte particular o público, sino que permea en toda la economía nacional, al incidir en el costo de bienes y servicios.

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