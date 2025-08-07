Muere hombre sentado en una banca en Parras; creían que dormía

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Una escena que parecía común en el centro de Parras se tornó en tragedia la mañana de este jueves, luego de que un hombre de 60 años, identificado como Gerardo Leija, fuera encontrado sin vida en una banca ubicada sobre la calle Reforma, a un costado de una farmacia.

El hombre, quien de acuerdo con vecinos y conocidos padecía de alcoholismo y solía dormir en la vía pública, fue visto por un conocido que, al saludarlo sin obtener respuesta, intentó despertarlo creyendo que estaba dormido. Al percatarse de que no reaccionaba, solicitó de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que Gerardo ya no contaba con signos vitales. Acto seguido, se notificó a las autoridades correspondientes.