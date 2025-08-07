Muere hombre sentado en una banca en Parras; creían que dormía

Coahuila
/ 7 agosto 2025
    La banca donde fue hallado el cuerpo está ubicada sobre la calle Reforma, en pleno centro de Parras. FOTO: PEDRO PESINA

El fallecido era conocido por pernoctar en la vía pública; autoridades investigan la causa del deceso

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Una escena que parecía común en el centro de Parras se tornó en tragedia la mañana de este jueves, luego de que un hombre de 60 años, identificado como Gerardo Leija, fuera encontrado sin vida en una banca ubicada sobre la calle Reforma, a un costado de una farmacia.

El hombre, quien de acuerdo con vecinos y conocidos padecía de alcoholismo y solía dormir en la vía pública, fue visto por un conocido que, al saludarlo sin obtener respuesta, intentó despertarlo creyendo que estaba dormido. Al percatarse de que no reaccionaba, solicitó de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que Gerardo ya no contaba con signos vitales. Acto seguido, se notificó a las autoridades correspondientes.

Policías municipales y estatales acordonaron el sitio mientras peritos realizaban las investigaciones. FOTO: CORTESÍA

Elementos de la Policía Municipal, la Policía Civil de Coahuila y personal de la Unidad de Criminología llegaron al sitio como primeros respondientes, acordonando el área para preservar la escena. Minutos más tarde, peritos realizaron las diligencias necesarias y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado a una funeraria local donde se practicará la necropsia de ley, con el fin de determinar la causa exacta del fallecimiento.

El hecho ha generado conmoción entre transeúntes y comerciantes de la zona, quienes lo identificaban como una presencia constante en el centro de la ciudad.

