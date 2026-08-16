Mujeres de Nava, Coahuila, fortalecen sus negocios con capacitación para emprendedores

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    Mujeres de Nava, Coahuila, fortalecen sus negocios con capacitación para emprendedores
    Mujeres emprendedoras de Nava concluyeron satisfactoriamente el taller “Aprender a emprender”. CORTESÍA

El taller permitió a las participantes adquirir conocimientos para fortalecer sus proyectos productivos

NAVA, COAH.- Con nuevas herramientas para fortalecer sus proyectos productivos, mujeres emprendedoras de Nava, Coahuila, concluyeron el taller “Aprender a emprender”, organizado a través de la Instancia Municipal de la Mujer como parte de las acciones encaminadas a impulsar su desarrollo y autonomía económica.

La clausura fue encabezada por la directora de la Instancia de la Mujer, Brenda Calzoncit, quien destacó la importancia de generar espacios de capacitación que permitan a las participantes adquirir conocimientos útiles para mejorar sus negocios, ordenar sus proyectos y encontrar nuevas oportunidades para crecer.

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Durante la ceremonia estuvieron presentes la regidora Claudia Vega; la subdirectora del DIF, Karla de León; Yocelyn Mozqueda, coordinadora del Centro Libre, y Yoselin Cruz, promotora de los Derechos de las mujeres, cuya participación refleja la coordinación entre distintas áreas municipales para acercar servicios y programas dirigidos a este sector.

El taller fue impartido por la ingeniera Mariane Cantón Hartman, quien compartió conocimientos y herramientas con las participantes para fortalecer sus capacidades como emprendedoras. La capacitación representa un paso importante para mujeres que buscan iniciar un negocio, consolidar una actividad económica o mejorar los resultados de un proyecto que ya se encuentra en funcionamiento.

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Este tipo de programas adquiere especial relevancia porque el emprendimiento puede convertirse en una vía para generar ingresos y avanzar hacia una mayor independencia económica. Además, la capacitación permite que las participantes cuenten con mayores elementos para tomar decisiones, administrar sus proyectos y enfrentar los retos propios de una actividad comercial.

La conclusión del taller deja como resultado no solamente conocimientos adquiridos, sino también una oportunidad para que las participantes continúen desarrollando sus proyectos y conviertan sus ideas en alternativas de ingreso y bienestar para sus familias.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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