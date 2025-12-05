‘Estamos orgullosos’... Sheinbaum se toma selfie junto a Trump y Carney en el Sorteo del Mundial FIFA 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en una de las figuras más comentadas del Sorteo del Mundial FIFA 2026 al posar en una selfie junto a Donald Trump y Mark Carney, líderes de Estados Unidos y Canadá. La inesperada imagen, impulsada por Gianni Infantino, destacó como un momento simbólico donde política y deporte se entrelazaron como pocas veces. Durante su intervención, Sheinbaum destacó el orgullo nacional al recibir por tercera ocasión una Copa del Mundo. Recordó que México tiene una larga tradición deportiva que se remonta a los juegos de pelota prehispánicos y subrayó que el país está listo para recibir a millones de visitantes. Su mensaje reforzó la visión de un México trabajador, diverso y apasionado por el deporte. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llega al sorteo del Mundial 2026 junto a gobernadores de NL, Jalisco y CDMX “Estamos orgullosos y orgullosas de recibir la copa mundial por tercera vez, y millones visitaran nuestra nación. Tenemos un gran nación, y desde el tiempo hemos practicado el juego de pelota”, destacó la mandaría de nuestro país.

“Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario trabajador, nosotros disfrutamos de los juegos de pelota desde tiempos ancestrales”, dijo. El gesto de Infantino, al reunir a los tres mandatarios en una sola imagen, fue interpretado como una muestra del creciente tinte político dentro del organismo. Para muchos asistentes, la selfie representa un hito para los libros, dada la complejidad diplomática entre las naciones involucradas. EL KENNEDY CENTER SE CONVIERTE EN CAPITAL DEL FUTBOL El Sorteo del Mundial 2026 reunió a personalidades de alto nivel en el Kennedy Center de Washington D.C. La ceremonia abrió con Infantino dando la bienvenida formal a los mandatarios de los países sede. La presencia de Sheinbaum, Trump y Carney marcó un momento inédito, destacando la magnitud global del evento. Además de las figuras políticas, el recinto recibió a estrellas del futbol internacional y representantes de otros deportes emblemáticos. El ambiente festivo evidenció la relevancia de esta edición del torneo, que será la más grande de la historia.

Entre fotógrafos, alfombra roja y declaraciones para la prensa, los asistentes vivieron una jornada que no solo definió los grupos del torneo, sino que también consolidó al evento como una plataforma donde convergen cultura, diplomacia y espectáculo.

FIFA BUSCA PROYECTAR UN MUNDIAL SIN PRECEDENTES El Mundial 2026, el primero organizado por tres países y el más extenso en número de selecciones, promete marcar una nueva era para el futbol. La presencia conjunta de los jefes de Estado refuerza la intención de FIFA de convertir el torneo en un escaparate global no solo deportivo, sino también político y mediático. La ceremonia simboliza un mensaje de unidad continental alrededor del deporte. Los anfitriones dejaron claro que buscan ofrecer una Copa del Mundo memorable, llena de innovación, estadios de primer nivel y experiencias culturales que destaquen la identidad de cada nación involucrada.