Niegan prórroga a transportistas de Ramos Arizpe; retirarán unidades en mal estado

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 febrero 2026
    Niegan prórroga a transportistas de Ramos Arizpe; retirarán unidades en mal estado
    Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe. CORTESÍA

El Consejo Ciudadano de Transporte exige ‘mano dura’ ante los resultados negativos en las encuestas de satisfacción de los usuarios

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe endureció su postura frente a los concesionarios del transporte público al confirmar que no habrá prórroga para la modernización de las unidades. Tras una reunión con el Consejo Ciudadano de Transporte, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, señaló que el plazo para cumplir con las adecuaciones físicas y mecánicas vence este mes de marzo.

El funcionario explicó que esta decisión responde a la exigencia directa de la ciudadanía y los miembros del cabildo que integran el consejo. “La insistencia es por seguir también con mano dura, vaya, en el tema del transporte y la exigencia de que sean unidades acordes a las características que marcan las leyes”, afirmó González Farías durante la entrevista.

TE PUEDE INTERESAR: Adquirirá Ramos Arizpe barredora mecánica y 2 camiones recolectores

De acuerdo con el secretario, los resultados de diversas encuestas aplicadas por los miembros del consejo reflejan un malestar generalizado entre los usuarios. “Hicieron hasta encuestas vaya con la ciudadanía y los resultados, pues obviamente fueron negativos”, reconoció el funcionario.

González Farías advirtió que las revisiones continuarán y que aquellas unidades que no cumplan con los estándares mínimos de seguridad y estética serán sacadas de circulación de forma inmediata. “Todas aquellas unidades que definitivamente tanto sus condiciones físicas o mecánicas no cuentan con la validez para seguir prestando el servicio, pues sean retiradas”, sentenció.

Hasta el momento, las autoridades han identificado entre cuatro y cinco unidades que se encuentran en condiciones críticas y “mucho muy alejadas” de lo que requiere el reglamento. El secretario fue enfático al declarar que, a pesar de las peticiones de los concesionarios, “no existe ninguna prórroga de ningún tipo” para los compromisos pactados en enero.

Entre las deficiencias más comunes detectadas se encuentran vidrios rotos, fascias dañadas y falta de higiene en el interior de los camiones de las rutas del poniente. “Hay condiciones tanto físicas como mecánicas, en cuanto a la limpieza... la verdad no son dignas del servicio que debería prestarse para los ramosarizpenses”, señaló el secretario del Ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Cabildo reconoce orden administrativo y transparencia en Ramos Arizpe

A la par de las inspecciones, el municipio mantiene programas de capacitación para choferes en el auditorio local para elevar la calidad del trato al usuario. Asimismo, el funcionario mencionó que se estudia la posibilidad de reestructurar rutas para que funcionen como alimentadoras de los nuevos esquemas de transporte gratuito en coordinación con el estado.

Finalmente, González Farías destacó que el líder de la ruta Blanca Estela estuvo presente en la reunión y fue testigo del descontento ciudadano expresado ante el consejo. La administración municipal reiteró que el objetivo principal es garantizar un transporte digno que represente un impacto positivo y seguro para los trabajadores y estudiantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte Público

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amor a la Patria

Amor a la Patria
true

La Ciudad de los Pulmones Oxidados
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul
Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión
Autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por René y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
El representativo de Raptors de Monterrey venció 21-14 a Jaguars Élite de Jacksonville en la final.

Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando
Mercedes y otras grandes multinacionales, en particular los fabricantes de automóviles europeos, han estado defendiéndose de una oleada de cambios en el orden económico global, impulsada principalmente por el presidente chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump.

El líder de Alemania lanza una contundente advertencia a China sobre el comercio
El estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la anticipación mientras el presidente Donald Trump considera si atacar o no a Irán.

Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán