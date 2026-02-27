Niegan prórroga a transportistas de Ramos Arizpe; retirarán unidades en mal estado

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe endureció su postura frente a los concesionarios del transporte público al confirmar que no habrá prórroga para la modernización de las unidades. Tras una reunión con el Consejo Ciudadano de Transporte, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, señaló que el plazo para cumplir con las adecuaciones físicas y mecánicas vence este mes de marzo.

El funcionario explicó que esta decisión responde a la exigencia directa de la ciudadanía y los miembros del cabildo que integran el consejo. “La insistencia es por seguir también con mano dura, vaya, en el tema del transporte y la exigencia de que sean unidades acordes a las características que marcan las leyes”, afirmó González Farías durante la entrevista.

TE PUEDE INTERESAR: Adquirirá Ramos Arizpe barredora mecánica y 2 camiones recolectores

De acuerdo con el secretario, los resultados de diversas encuestas aplicadas por los miembros del consejo reflejan un malestar generalizado entre los usuarios. “Hicieron hasta encuestas vaya con la ciudadanía y los resultados, pues obviamente fueron negativos”, reconoció el funcionario.

González Farías advirtió que las revisiones continuarán y que aquellas unidades que no cumplan con los estándares mínimos de seguridad y estética serán sacadas de circulación de forma inmediata. “Todas aquellas unidades que definitivamente tanto sus condiciones físicas o mecánicas no cuentan con la validez para seguir prestando el servicio, pues sean retiradas”, sentenció.

Hasta el momento, las autoridades han identificado entre cuatro y cinco unidades que se encuentran en condiciones críticas y “mucho muy alejadas” de lo que requiere el reglamento. El secretario fue enfático al declarar que, a pesar de las peticiones de los concesionarios, “no existe ninguna prórroga de ningún tipo” para los compromisos pactados en enero.

Entre las deficiencias más comunes detectadas se encuentran vidrios rotos, fascias dañadas y falta de higiene en el interior de los camiones de las rutas del poniente. “Hay condiciones tanto físicas como mecánicas, en cuanto a la limpieza... la verdad no son dignas del servicio que debería prestarse para los ramosarizpenses”, señaló el secretario del Ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Cabildo reconoce orden administrativo y transparencia en Ramos Arizpe

A la par de las inspecciones, el municipio mantiene programas de capacitación para choferes en el auditorio local para elevar la calidad del trato al usuario. Asimismo, el funcionario mencionó que se estudia la posibilidad de reestructurar rutas para que funcionen como alimentadoras de los nuevos esquemas de transporte gratuito en coordinación con el estado.

Finalmente, González Farías destacó que el líder de la ruta Blanca Estela estuvo presente en la reunión y fue testigo del descontento ciudadano expresado ante el consejo. La administración municipal reiteró que el objetivo principal es garantizar un transporte digno que represente un impacto positivo y seguro para los trabajadores y estudiantes.