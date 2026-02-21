Niños menores de un año, el grupo más vulnerable ante el brote de sarampión en México

La Secretaría de Salud federal emitió un informe sobre el brote de sarampión en México, con corte al 19 de febrero, en el que advierte que los niños de cero a un año de edad presentan la mayor tasa de incidencia en el país. Con 943 casos registrados a nivel nacional, se reportan 56.3 contagios por cada 100 mil habitantes en este grupo, lo que posiciona a los bebés como la población más vulnerable ante la enfermedad.

El documento detalla que el segundo grupo más afectado es el de niñas y niños de 1 a 4 años, con una tasa de incidencia de 17.4 por cada 100 mil habitantes. Aunque esta cifra es menor debido al tamaño de la población en ese rango, el número absoluto de contagios es mayor, al alcanzar los 1,494 casos.

Las autoridades sanitarias advirtieron que el virus no se limita a la infancia, ya que en lo que va de 2026 se han registrado casos en todos los grupos de edad, desde recién nacidos hasta personas de 65 años y más. Por ello, se exhortó a los adultos menores de 49 años a acudir por una dosis de refuerzo en caso de no contar con certeza sobre su esquema de vacunación, mientras que las personas mayores de esa edad son consideradas, en su mayoría, como previamente inmunizadas.

Situación en Coahuila y estados vecinos

En Coahuila, la cifra oficial se mantiene en dos casos confirmados en lo que va del año: un bebé y un adolescente residentes de un ejido en San Pedro, ambos reportados como estables. No obstante, la vigilancia sanitaria se ha intensificado ante la existencia de 59 casos sospechosos.

Aunque la entidad no registra defunciones, a nivel nacional se han confirmado 31 decesos acumulados entre 2025 y 2026.

En los estados colindantes, el panorama mantiene en alerta a las autoridades locales: Durango reporta 57 casos confirmados y una defunción en lo que va del año, mientras que Nuevo León suma 24 contagios y también un fallecimiento en 2026.

Refuerzo a la vacunación en Coahuila

Para contener la propagación del virus, la Secretaría de Salud de Coahuila dispone de más de 50 mil dosis de vacuna en hospitales y clínicas estatales, donde además se ha extendido el horario de atención hasta las 19:00 horas.

Asimismo, se han desplegado módulos móviles en centros comerciales y brigadas que realizan recorridos casa por casa en diversas colonias. Las ubicaciones de estos puntos se difunden semanalmente a través de las redes sociales de las jurisdicciones sanitarias.

A estas acciones se suman los módulos de vacunación instalados en clínicas y hospitales del IMSS y del ISSSTE, así como en centros de salud que atienden comunidades alejadas de las cabeceras municipales.