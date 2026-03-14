No pasan examen de control y confianza al menos 140 policías de Coahuila al cierre del 2025

Los datos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron a conocer que, al cierre de 2025, en Coahuila más de 100 elementos no pasaron sus exámenes de control y confianza.

De acuerdo con los resultados de la evaluación que se reportó en diciembre de 2025, durante ese mes el Centro tuvo registro de evaluación de un total de siete mil 514 elementos adscritos al estado.

Según los registros, del total de los elementos evaluados, al menos dos por ciento —que son 147 elementos de policía— no aprobaron sus exámenes.

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Las pruebas de control y confianza a las que se somete a los agentes consisten en evaluaciones médicas, toxicológicas, poligráficas y de entorno social, con el objetivo de definir si los elementos cumplen con los estándares que se requieren para desempeñar sus actividades.

A detalle, el sistema indica que la policía que más reprobados tuvo fue la Policía Estatal, con un total de 95 elementos reprobados, que implican un cuatro por ciento del universo evaluado.

Posterior a esa corporación, se ubican el resto con un uno por ciento cada una de reprobados, que implican a 34 elementos de Policía Municipal, 16 de la Fiscalía General del Estado y dos elementos penitenciarios del estado.

Una vez aprobados, los exámenes tienen una vigencia de hasta tres años, por lo que tras ese periodo los elementos deben someterse nuevamente a las pruebas para renovar su vigencia.

En ese panorama, el Centro Nacional de Evaluación y Certificación señala que, de los policías contemplados como universo evaluado en Coahuila, apenas un 77 por ciento contaban con aprobación vigente.

Esto implica que, además de los policías reprobados —que en algunos casos podrían haber sido dados de baja—, otros mil 728 elementos trabajan sin una acreditación de control y confianza que haya sido renovada y se encuentre vigente.

A nivel nacional, Coahuila es la octava entidad con el indicador de policías aprobados y vigentes en control y confianza más bajo del país.

A decir del informe, el estado con menor porcentaje de policías aprobados y vigentes es Chiapas, con el 66 por ciento de su plantilla evaluada; Guerrero con el 70 por ciento, al igual que Nuevo León; Tabasco con 71; Durango con el 73 por ciento; Tlaxcala con el 74; y Colima con el 75.