¡No se deje engañar! Concluyó sin prórroga la regularización de vehículos extranjeros; incluye a Coahuila

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó a la ciudadanía y a las entidades federativas que concluyó de manera definitiva el esquema extraordinario de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, tras la publicación realizada el 31 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

Con dicha publicación, se reformó el transitorio primero del decreto que dio origen al programa, por lo que, para su correcto cumplimiento, tanto las personas particulares como las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben abstenerse de realizar, recibir, promover o dar trámite alguno relacionado con la regularización de este tipo de vehículos al amparo de ese ordenamiento, ya sin vigencia.

Esta postura desmiente las declaraciones recientes de Raúl Villarreal Cervantes, presidente nacional de la Unión de Defensa Patrimonial en Coahuila, quien aseguró que la regularización de vehículos extranjeros no se cancela y que el decreto federal se mantendría vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.

En 2023, cuando entró en vigor el decreto, en Torreón se regularizaron ese año 11 mil vehículos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a cerca de 14 mil unidades. Sin embargo, en 2025 no se regularizó ni uno solo.

DECRETO CUMPLIÓ SU OBJETIVO Y QUEDÓ SIN EFECTO

El decreto original, publicado el 29 de diciembre de 2022, tuvo como finalidad regularizar los vehículos usados de procedencia extranjera que hubieran sido internados al país antes del 19 de octubre de 2021. De acuerdo con datos del Registro Público Vehicular (Repuve), este objetivo fue alcanzado, al haberse regularizado 2 millones 987 mil 839 vehículos hasta noviembre de 2025.

En congruencia con ello, el instrumento publicado el 31 de diciembre de 2025 estableció de forma expresa que el periodo de vigencia concluyó sin prórroga alguna, por lo que a partir del 1 de enero de 2026 no existe disposición legal que autorice la regularización de vehículos extranjeros bajo dicho esquema.

La SSPC precisó que no es jurídica ni administrativamente procedente considerar la existencia de trámites pendientes, extensiones o procesos en curso derivados de ese decreto, ya que se encuentra legalmente concluido y sin efectos, por lo que cualquier actuación en sentido contrario carece de sustento normativo.

IMPORTACIÓN, SOLO BAJO EL MARCO LEGAL VIGENTE

Las autoridades federales aclararon que las personas interesadas en importar vehículos usados de procedencia extranjera deberán hacerlo exclusivamente conforme al decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024 y renovado el 5 de noviembre de 2025.

Este procedimiento, subrayaron, no guarda relación alguna con el decreto de regularización ya extinto y exige el cumplimiento de requisitos físicos, mecánicos y ambientales, además del pago de los aranceles correspondientes.

Asimismo, la SSPC exhortó a la población a no dejarse sorprender por gestores, intermediarios o asociaciones que ofrezcan supuestos servicios de alta, inscripción o regularización ante el Registro Público Vehicular, ya que no existe disposición vigente que respalde dichos trámites.

“Cualquier persona que solicite pagos o documentación bajo esta premisa incurre en un engaño”, advirtió la dependencia, por lo que recomendó no entregar dinero ni documentos personales para evitar ser víctima de fraude.

La SSPC reiteró que el esquema extraordinario ya concluyó, y que cualquier afirmación en sentido contrario no cuenta con respaldo legal.