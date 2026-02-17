ASF detecta pagos del IMSS por medicinas ‘fantasma’ y faltas de registro Cofepris; pide aclarar 46.3 mdp

CDMX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagó 45 millones 119 mil pesos por medicamentos en 2024, mediante 10 contratos, sin comprobar la recepción de los fármacos, de acuerdo con la tercera entrega de fiscalización de ese ejercicio.

Como contexto inmediato, la revisión se consigna en la auditoría de cumplimiento 2024-1-19GYR-19-0195-2025, en la que también se reportó la recepción de medicamentos sin acreditar el registro sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El dictamen señaló: “No acreditó que un proveedor contó con los registros sanitarios emitidos por la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios de los medicamentos adquiridos mediante un contrato”, conforme al documento de la ASF.

Entre los hallazgos, la Auditoría indicó que el Instituto no aplicó penas convencionales por un millón 201 mil pesos por atrasos de proveedores en la entrega de medicamentos adquiridos mediante 14 contratos, además de que se pagaron 32 mil pesos por 205 piezas de medicamentos que no fueron recibidas en dos contratos.

En el apartado de antecedentes financieros, la ASF refirió que en la Cuenta Pública 2024 el IMSS reportó en sus estados financieros un gasto de 81 mil 891 millones de pesos en la compra de medicinas y productos farmacéuticos, integrado por 46 cuentas contables.

Por las observaciones señaladas, la Auditoría determinó que el IMSS debe aclarar un total de 46 millones 353 mil 956 pesos, en el marco de los procedimientos de fiscalización y seguimiento correspondientes.

En cuanto a la situación institucional, la ASF precisó que el dictamen de la auditoría fue emitido el 3 de febrero de 2026, cuando concluyeron los trabajos de fiscalización, y que los resultados fueron publicados este martes junto con la tercera entrega, que incluyó 1 mil 556 auditorías en total.