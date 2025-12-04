Senado aprueba en ‘fast track’ las reformas a Ley de Aguas en lo general

México
/ 4 diciembre 2025
    Senado aprueba en ‘fast track’ las reformas a Ley de Aguas en lo general
    Aspectos de la sesión en el Senado de la República en la que se discute la Ley de Aguas Nacionales. FOTO: AGENCIA EL UNIVERSAL | GABRIEL PANO

Con 85 votos a favor de senadores de Morena, PT y PVEM, y 36 en contra de legisladores del PAN, PRI y MC, así como cero abstenciones

El Senado de la República avala en ‘fast track’ en lo general del dictamen que expide la Ley General de Aguas, así como reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ello medio de acusaciones de la oposición sobre el control político de los productores del campo que busca el oficialismo.

Con 85 votos a favor de senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y 36 en contra de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), así como cero abstenciones.

La reforma presidencial modifica el régimen de concesiones y se elimina la mercantilización de las concesiones como de las asignaciones de agua, en las que no se pueden transmitir, vender, ni se podrá destinar el agua a un uso distinto al que está inscrito.

Legisladores del oficialismo aseguró que se terminará con el acaparamiento, el mercado negro de las concesiones entre particulares, así como crear un fondo de reserva que controlará el gobierno.

Mientras que senadores de oposición advirtieron que estas reformas buscan un control político del Gobierno Federal sobre el agua y la tierra para agricultores y campesinos.

‘ADICCIÓN AL CONTROL POLÍTICO’: PAN SOBRE MORENA

Ricardo Anaya, senador del PAN, argumentó el voto en contra de esta reforma y dijo que tiene “dos dardos envenenados. El primer dardo envenenado es su adicción por el control político, quieren el control del agua, quieren tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua”.

En tribuna, dijo que si el campesino quiere vender su tierra y tiene una concesión de agua, se inventaron ustedes un nuevo procedimiento. “Ahora hay una reasignación siempre y cuando se le pegue la gana a la autoridad de Morena”.

“Para muestra de que no les interesa el agua, que lo que quieren es control político y acabar con la propiedad privada, en esta reforma no le ponen un peso, un peso a resolver el problema” de las fugas de agua en las ciudades, agregó.

$!Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, presenta una moción previo a la discusión en el Senado de la República por la Ley General de Aguas.
Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, presenta una moción previo a la discusión en el Senado de la República por la Ley General de Aguas. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

‘NO PROTEGE RECURSOS NATURALES’: PRI

Carolina Viggiano, del PRI, expuso que esta reforma no protege los recursos naturales. Yo no sé por qué el Partido Verde aprueba cosas que van contra sus principios. “Pero además, miren, a ustedes ya se les acabó el huachicol fiscal. Ahora quieren el huachicol del agua. Les sale muy bien. Ahora quieren el agua del bienestar. Claro, todo tiene para ustedes tintes electorales”.

“Desafortunadamente, no es equitativa. Esta reforma abre espacio para beneficiar a grandes usuarios y grupos económicos mientras las comunidades y los pequeños productores se quedan desprotegidos. Hay un golpe al campo y a la soberanía alimentaria. Hoy México es el primer importador de maíz en el mundo. Y consumimos maíz transgénico porque lo compramos a Estados Unidos y Brasil, y somos el segundo importador de granos”, apuntó.

A nombre de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, manifestó el voto en contra de esa bancada y dijo que si bien hubo cambios y mejoras a la iniciativa presidencial se “haya tenido que hacerlo bloqueando carreteras, bloqueando calles para poder ser escuchada. En una democracia funcional, nadie debería de suspender su vida para que el gobierno haga lo mínimo que le corresponde, que es escuchar”.

Dijo que la reforma es discrecional, porque se concentran atribuciones en la Conagua sin contrapesos reales, sin reglas claras y que sean predecibles para la gente. “Cuando la autoridad puede decidir sin criterios verificables, crece el riesgo de arbitrariedad, crece el riesgo de corrupción, crece el riesgo de favoritismos y de castigo político”.

ADÁN AUGUSTO NIEGA AFECTACIONES A PRODUCTORES

Adán Augusto López, senador por Morena, rechazó que se busque afectar a los productores o tener un mayor control político en el país. “Viene aquí a hablar de que estamos mintiendo cuando decimos que se ha cambiado y se ha tutelado, ahora con esta reforma, el que se pueda transmitir una propiedad y a la vez se transmita la concesión”.

$!Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, responde a la participación del senador del PAN, Ricardo Anaya, durante la discusión de la Ley General de Aguas en el Senado de la República.
Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, responde a la participación del senador del PAN, Ricardo Anaya, durante la discusión de la Ley General de Aguas en el Senado de la República. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

Dijo que el artículo 49 de la Ley General de Aguas, cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua, que se refiere al presente capítulo, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.

En el Senado continua la discusión en lo particular de esta reforma, donde no se prevé ninguna modificación, por lo que una vez votara se turnará al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

