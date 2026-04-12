Nueve escuelas de salud en Coahuila obtienen reconocimiento oficial de estudios

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Coahuila
/ 12 abril 2026
    Nueve escuelas de salud en Coahuila obtienen reconocimiento oficial de estudios
    El reconocimiento programado incentiva a las escuelas a mantener altos estándares académicos ESPECIAL

Secretaría de Educación destaca cumplimiento de requisitos y fortalecimiento en formación de enfermería

La Secretaría de Educación de Coahuila, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, informó que nueve instituciones del sector salud obtuvieron el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) mediante el CONALEP, tras cumplir en su totalidad con los requisitos legales y administrativos.

Con esta acreditación, las instituciones quedan facultadas para impartir la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General, lo que fortalece la formación de personal en el área de la salud en la entidad.

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Las escuelas que obtuvieron su RVOE se encuentran en diversos municipios, entre ellos Saltillo, San Pedro, Monclova, Piedras Negras y Acuña.

De acuerdo con la dependencia, este logro refleja el cumplimiento de los lineamientos establecidos y representa un beneficio directo para las y los estudiantes que buscan formarse en el sector salud.

En entrevista con VANGUARDIA, la subsecretaria de Educación Media Superior, Xanin García Posada, señaló que el próximo 28 de abril se realizará un reconocimiento a las escuelas que cumplen al 100 por ciento con la normativa.

“Es una manera también de reconocer a las escuelas que están haciendo bien las cosas”, indicó.

Agregó que actualmente más de 180 instituciones trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Educación para garantizar un servicio educativo de calidad en el estado.

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Instituciones:

- Instituto de Enfermería y Radiología de Saltillo

- Escuela de Enfermería y Formación Profesional para la Salud “Dorothea E. Orem”, Saltillo

- Escuela de Estudios Técnicos de Enfermería en Saltillo

- Instituto Educativo Medio y Superior “Ma. Esther Zuno Echeverría”

- Escuela de Enfermería de San Pedro

- Colegio Zaragoza de Enfermería de Monclova

- Instituto Universitario Metropolitano, Monclova

- Escuela de Enfermería “Madame Curie”, Piedras Negras

- Instituto Campo de Oro, Acuña.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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