Nuevo giro comercial en Saltillo: autorizan ‘electrolineras’ para recarga de autos eléctricos

El ayuntamiento de Saltillo aprobó la regulación de las electrolineras para recargar automóviles eléctricos e híbridos enchufables.

De acuerdo al periódico oficial de Coahuila, publicado el pasado 2 de mayo, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico aprobó incluir el giro de Estaciones de recarga.

La petición fue realizada por la presidenta de la comisión, María Mayela Hernández Valdés, y consideró incluir el giro de las estaciones en las densidades habitacionales media, media alta y alta.

Además, se consideró atender las disposiciones y requisitos establecidos por la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía y el Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía.

Asimismo, se publicó que la Comisión que preside Hernández Valdés tomó en cuenta el Plan Director de Desarrollo Urbano vigente correspondiente al año 2020.

TE PUEDE INTERESAR: Un año sin Sofía, la niña nicaragüense que arrastró el Río Bravo en Piedras Negras

El periódico oficial también detalló que la solicitud realizada en el mes de marzo del 2023 respecto a las estaciones de servicio, se realizó “con el objetivo de incentivar la construcción de infraestructura para la recarga de autos eléctricos”.

Tal como publicó VANGUARDIA en marzo pasado, la colocación de estaciones de servicio se tramita con CFE, dependencia que a su vez tiene un padrón de estaciones a las que les ha otorgado permiso en Saltillo.

Los mismos actualmente se ubican en Nissan Surman, Hotel Fiesta Inn, Hotel One Derramadero, Il Mercato, Hotel City Express, Alsuper Fresh Market San Patricio, Edden Torre 1, Edificio de Salud Integral María Parque Centro y Nissan Saltillo Sur.

Según publica la CFE en su sitio web los beneficios del uso de vehículos eléctricos, “además de generar menor contaminación, representan menores costos en mantenimiento, energía, trámites e impuestos, por lo que resulta una excelente alternativa de movilidad urbana”.

También la CFE menciona que “los autos eléctricos no pagan ni el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), ni la Tenencia vehicular. Asimismo, no atraviesan por el proceso de verificación, ya que no cuentan con escape”.

TE PUEDE INTERESAR: Despiden a Ximena familiares y compañeros con emotiva misa en Saltillo

Entre los beneficios económicos, detalla que “cada 100 kilómetros recorridos con electricidad cuestan 72 pesos o menos, mientras que esos mismos 100 kilómetros en automóvil tradicional cuestan cerca de 424 pesos”.

TARDARÁ MÁS DE 10 AÑOS EN LLEGAR DE MANERA MASIVA

De acuerdo al ingeniero Marco Antonio Osorno de la consultoría Kuduma Procurement Services, quien fue consultado por Publimetro a principios de este mes de mayo, el uso de automóviles eléctricos a escala masiva tardará cerca de 10 años para llegar a México.

Si bien Osorno fue consultado sobre el caso de la zona metropolitana de Monterrey ante la llegada de la planta de Tesla, declaró que se presenta la misma situación en todo el país.

Lo anterior se debe a que las ciudades todavía no tienen la tecnología necesaria para satisfacer la demanda de los usuarios de este tipo de vehículos, además de que las estaciones no pueden ser iguales a las gasolineras tradicionales.

El ingeniero de la consultora, con sede en San Pedro Garza García, declaró que el mercado de los automóviles que se producirán en el estado de Nuevo León serán Estados Unidos y Europa.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: denuncia Unión de Padres de Familia que SEP incumplió amparo e imprimió libros con mala ortografía

Además, Osorno mencionó que antes de pensar en las estaciones de carga, tanto en Monterrey como en otras ciudades se deben priorizar el mantenimiento de las vialidades y la planeación de dónde se colocarían los centros de carga.

Tal como publicó Forbes en febrero de este año, datos del INEGI mostraron que entre enero y noviembre del 2022 los automóviles eléctricos representaron el 4.7 por ciento de las ventas totales de coches.

Hay cerca de 10 solicitudes de electrolineras

POR: ERNESTO ACOSTA

El Municipio de Saltillo ha recibido cerca de 10 solicitudes para instalar “electrolineras” en diversos sectores de la ciudad y anticipa que con la producción masiva de vehículos eléctricos, pronto habrá más unidades de este tipo en circulación por la región, de manera que se requiere generar la infraestructura necesaria para su movilidad.

La regidora Mayela Hernández Valdés, presidenta de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, informó que las empresas que producen estos vehículos ofrecen facilidades a sus empleados para adquirirlos, de manera que aumentará la demanda de electrolineras.

“En 2024 inicia la producción masiva de autos eléctricos y se calcula que en 10 años más ya no habrá vehículos de circulación externa circulando en las calles, necesitamos ser facilitadores para estas empresas interesadas en la instalación de estaciones de carga”.

“La ciudad se va a llenar de vehículos eléctricos mucho más rápido que otras ciudades del país porque hay varias empresas que van a producirlos, pero además con miles de empleados que dentro de sus prestaciones tendrán acceso a un vehículo de estos a precio de empleado”.

Las electrolineras se instalarán en corredores urbanos, como bulevares, y en vialidades secundarias de alto tráfico y que conectan a las colonias.