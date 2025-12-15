Obispo de Saltillo llama a recuperar el sentido espiritual de Las Posadas

El obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, hizo un llamado a la feligresía a recuperar el sentido espiritual de las posadas, al advertir que el llamado “Adviento mercadotécnico” ha ido desplazando el verdadero significado de esta celebración religiosa. Señaló que este tiempo, que inicia el próximo 16 de diciembre, debe vivirse como un periodo de preparación interior y no únicamente material.

El prelado invitó a los fieles a vivir las nueve jornadas de las posadas con reflexión y piedad, recordando que su finalidad es acompañar con devoción a José y María en su camino hacia Belén. Subrayó que se trata de un ejercicio espiritual que invita a la cercanía con Dios y a la vivencia auténtica de la fe.

Las posadas, celebradas del 16 al 24 de diciembre, son una de las tradiciones más queridas y emblemáticas de México. Recrean el peregrinaje de la Sagrada Familia buscando refugio en Belén para el nacimiento del Niño Jesús.

Los nueve días simbolizan tanto los nueve meses de gestación como el arduo viaje, siendo un tiempo de preparación. Sin embargo, el Obispo señaló que esta espiritualidad se ve amenazada: “a veces el Adviento mercadotécnico nos gana, ¿verdad? Empiezan a vender cosas de Navidad en octubre”.

UN TIEMPO DE ENCUENTRO ESPIRITUAL

El eclesiástico subrayó que la venta anticipada y el consumismo desvirtúan la esencia del periodo litúrgico. “Eso no es propiamente la Navidad. Navidad es el regalo que Dios nos da de su presencia, de su amor y eso es lo que nos debemos regalar unos a otros”, afirmó González García.

La tradición implica el acto de “pedir posada” y culmina con elementos culturales como la piñata de siete picos, que representa la lucha contra los pecados capitales. El Obispo abogó por recuperar este tiempo para “encontrarnos, para reconciliarnos”.

El Monseñor González insistió en que la Iglesia llama a la moderación. Recordó el consejo del apóstol: “Hagan caso a Pablo, ¿verdad? El primer domingo de Adviento nos invitaba a la moderación, ¿verdad? A no desordenarnos, ¿verdad? Sino todo lo contrario”.

El mensaje central de la fe cristiana es la encarnación. El “mensaje central de la Navidad es el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”, un acto que no se acaba “en una fiesta, en un pinito, en unos regalos, en una comida”.

Finalmente, extendió su llamado a vivir el fin de año con un sentido profundo. Instó a que el Año Nuevo se viva con “una espiritualidad profunda, ¿verdad? De darle gracias a Dios” y establecer “propósitos pues sean para ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores hermanos”.