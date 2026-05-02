Obispos de Coahuila llaman a ejercer un voto responsable en elecciones 2026

En el contexto del proceso electoral de 2026, obispos de distintas Diócesis del estado de Coahuila emitieron un mensaje dirigido a la ciudadanía, en el que exhortan a ejercer un voto informado, responsable y orientado al bien común en la elección de diputados federales. En el documento, los líderes religiosos subrayan que la participación política “no es sólo un derecho civil, sino también un deber moral”, al tiempo que destacan que la política, cuando se ejerce con integridad, representa una forma de servicio a la sociedad.

PRINCIPIOS PARA ORIENTAR EL VOTO El pronunciamiento del obispo de Saltillo, Hilario González, Luis Martín Barraza Beltrán, obispo de Torreón y Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, retoma elementos de la doctrina social de la Iglesia para proponer criterios que ayuden a los ciudadanos en su decisión. Entre ellos, destaca la dignidad humana como eje central de toda legislación, así como la necesidad de proteger derechos fundamentales como la vida, la familia y la libertad de conciencia. Asimismo, se hace énfasis en el bien común, entendido como las condiciones que permiten el desarrollo integral de todas las personas, especialmente de los sectores más vulnerables. El mensaje también aborda los principios de solidaridad y subsidiaridad. En el primer caso, se plantea la urgencia de atender problemáticas como la migración, la falta de empleo y la escasez de agua. En el segundo, se subraya la importancia de respetar la autonomía de las comunidades y fomentar la participación ciudadana. LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Los obispos advierten que el abstencionismo representa una forma de irresponsabilidad cívica, ya que permite que otros decidan el rumbo del País. Por ello, invitan a la población a involucrarse activamente en el proceso democrático.

Entre las recomendaciones prácticas, sugieren investigar la trayectoria y propuestas de los candidatos, priorizar proyectos de largo plazo, exigir coherencia ética y dar seguimiento al desempeño de los representantes electos. El documento también señala diversos desafíos que enfrenta Coahuila, como la violencia, las adicciones, la corrupción y la desigualdad social. En este sentido, se destaca la necesidad de contar con leyes que fortalezcan la seguridad, la educación y el desarrollo económico. En su mensaje, los obispos hacen un llamado a evitar la violencia política, las descalificaciones y el uso indebido de herramientas tecnológicas para dañar la imagen de los candidatos. Finalmente, invitan a la ciudadanía a orar por el proceso electoral y a asumir su responsabilidad cívica con compromiso, buscando construir una sociedad más justa, solidaria y en paz.

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