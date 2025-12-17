Observaciones por 23.1 mdp en denuncias penales contra Tania Flores por presuntas irregularidades en Múzquiz
La Auditoría Superior del Estado ha presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción
Derivado de la administración municipal de Múzquiz encabezada por Tania Flores, se han interpuesto múltiples denuncias penales por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) debido a presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos durante su periodo de gestión 2021-2023.
Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza es por 23.1 mdp en irregularidades observadas.
CUENTAS PÚBLICAS CON OBSERVACIONES
La ASE realizó observaciones al manejo de las cuentas públicas, y al no ser solventadas “de acuerdo con los parámetros de la auditoría”, se procedió a la presentación de las denuncias penales correspondientes.
Según el último informe de la Auditoría Superior del Estado, con corte al primer semestre de 2025, las denuncias presentadas se encuentran actualmente en carpeta de investigación.
EN CONTEXTO
Este miércoles, la exalcaldesa de Múzquiz acaparó los reflectores mediáticos al ser trasladada a Saltillo para rendir declaración ante un juez estatal.
Es importante señalar que no se ha indicado si ese hecho tiene relación con las denuncias presentadas por la ASE.
En el caso de las cuatro denuncias presentadas por la Auditoría estas son contra quien o quienes resulten responsables.
Hasta el momento se sabe que la denuncia por la cual acudió a declarar el martes se deriva de un presunto ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de asignación ilegal de obra pública.