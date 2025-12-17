Observaciones por 23.1 mdp en denuncias penales contra Tania Flores por presuntas irregularidades en Múzquiz

Derivado de la administración municipal de Múzquiz encabezada por Tania Flores, se han interpuesto múltiples denuncias penales por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) debido a presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos durante su periodo de gestión 2021-2023.

Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza es por 23.1 mdp en irregularidades observadas.

CUENTAS PÚBLICAS CON OBSERVACIONES

La ASE realizó observaciones al manejo de las cuentas públicas, y al no ser solventadas “de acuerdo con los parámetros de la auditoría”, se procedió a la presentación de las denuncias penales correspondientes.