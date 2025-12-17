Observaciones por 23.1 mdp en denuncias penales contra Tania Flores por presuntas irregularidades en Múzquiz

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    Observaciones por 23.1 mdp en denuncias penales contra Tania Flores por presuntas irregularidades en Múzquiz
    La Auditoría Superior del Estado presentó denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración municipal de Múzquiz encabezada por Tania Flores. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

La Auditoría Superior del Estado ha presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción

Derivado de la administración municipal de Múzquiz encabezada por Tania Flores, se han interpuesto múltiples denuncias penales por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) debido a presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos durante su periodo de gestión 2021-2023.

Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza es por 23.1 mdp en irregularidades observadas.

TE PUEDE INTERESAR: Por orden judicial, comparece Tania Flores, ex alcaldesa de Múzquiz; es señalada por ejercicio abusivo de funciones

CUENTAS PÚBLICAS CON OBSERVACIONES

La ASE realizó observaciones al manejo de las cuentas públicas, y al no ser solventadas “de acuerdo con los parámetros de la auditoría”, se procedió a la presentación de las denuncias penales correspondientes.

Según el último informe de la Auditoría Superior del Estado, con corte al primer semestre de 2025, las denuncias presentadas se encuentran actualmente en carpeta de investigación.

EN CONTEXTO

Este miércoles, la exalcaldesa de Múzquiz acaparó los reflectores mediáticos al ser trasladada a Saltillo para rendir declaración ante un juez estatal.

Es importante señalar que no se ha indicado si ese hecho tiene relación con las denuncias presentadas por la ASE.

En el caso de las cuatro denuncias presentadas por la Auditoría estas son contra quien o quienes resulten responsables.

Hasta el momento se sabe que la denuncia por la cual acudió a declarar el martes se deriva de un presunto ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de asignación ilegal de obra pública.

Temas


Anticorrupción
Auditorías
Funcionarios públicos

Localizaciones


Coahuila
Múzquiz

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

