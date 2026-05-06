Ola de calor activa condiciones para aplicar protocolo escolar en Coahuila

Las altas temperaturas registradas en los primeros días de la semana en Coahuila han generado condiciones para la posible aplicación del protocolo estatal ante climas extremos en escuelas de educación básica. De acuerdo con la Guía Práctica del Protocolo de Actuación ante la Presencia de Temperaturas Extremas en Escuelas, las instituciones educativas deben ajustar sus actividades para reducir riesgos a la salud de niñas y niños, ante condiciones que en algunos municipios han alcanzado los 40 grados centígrados.

El secretario de Educación en el estado, Emanuel Garza Fishburn, señaló que las comunidades escolares ya se preparan con base en este esquema y que cada plantel realiza revisiones puntuales para determinar las medidas que se aplicarán según las condiciones climáticas. Explicó que una de las principales recomendaciones es garantizar que los estudiantes acudan bien hidratados desde casa y evitar su exposición prolongada al sol, especialmente durante actividades al aire libre. El protocolo establece distintos niveles de actuación según la temperatura. En el nivel verde, cuando no se superan los 35 grados por varios días, las clases continúan de manera normal. En el nivel amarillo, con temperaturas superiores a 36 grados, se aplican ajustes en horarios y actividades. En el nivel rojo, cuando se prevén temperaturas mayores a 40 grados durante varios días consecutivos, se contempla la educación a distancia.

En los últimos días, municipios como Monclova han registrado temperaturas cercanas a los 40 grados, mientras que en Torreón se han alcanzado los 36 y en Saltillo los 34 grados. Entre las medidas previstas se encuentra la suspensión de actividades en espacios abiertos durante las horas de mayor calor, así como la recomendación de usar ropa ligera, mantenerse hidratados y proteger la piel, la cabeza y los ojos.

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