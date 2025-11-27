Olimpia Coral reúne a 400 personas en Torreón y llama a denunciar la violencia digital

Torreón, Coahuila.- Ante un auditorio de más de 400 personas en el Centro de Convenciones de Torreón, la activista Olimpia Coral Melo impartió este jueves la conferencia magistral “Ley Olimpia: estrategias para prevenir la violencia digital”.

Durante el evento, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), la impulsora de la reforma legal que castiga el acoso digital enfatizó que la violencia en línea es real y tiene consecuencias tangibles en la vida de las víctimas, por lo que instó a los asistentes a utilizar las herramientas legales disponibles para denunciar.

TE PUEDE INTERESAR: Prenden alerta: detectan 130 mercados de explotación sexual digital en Torreón

Olimpia narró su experiencia personal y cómo esta dio origen al movimiento nacional que hoy protege la intimidad sexual de las personas. Y dedicó su ponencia a Julissa Jaqueline, joven de Monclova que se quitó la vida a los 19 años tras ser víctima de violencia digital.