Olimpia Coral reúne a 400 personas en Torreón y llama a denunciar la violencia digital

Coahuila
/ 27 noviembre 2025
    Olimpia Coral reúne a 400 personas en Torreón y llama a denunciar la violencia digital
    La conferencia se enmarca en los 21 días de activismo para la erradicación de la violencia contra la mujer. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Olimpia narró su experiencia personal y cómo esta dio origen al movimiento nacional que hoy protege la intimidad sexual de las personas.

Torreón, Coahuila.- Ante un auditorio de más de 400 personas en el Centro de Convenciones de Torreón, la activista Olimpia Coral Melo impartió este jueves la conferencia magistral “Ley Olimpia: estrategias para prevenir la violencia digital”.

Durante el evento, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), la impulsora de la reforma legal que castiga el acoso digital enfatizó que la violencia en línea es real y tiene consecuencias tangibles en la vida de las víctimas, por lo que instó a los asistentes a utilizar las herramientas legales disponibles para denunciar.

TE PUEDE INTERESAR: Prenden alerta: detectan 130 mercados de explotación sexual digital en Torreón

Olimpia narró su experiencia personal y cómo esta dio origen al movimiento nacional que hoy protege la intimidad sexual de las personas. Y dedicó su ponencia a Julissa Jaqueline, joven de Monclova que se quitó la vida a los 19 años tras ser víctima de violencia digital.

$!El movimiento nacional que dio origen a la Ley Olimpia busca proteger la intimidad sexual de las personas.
El movimiento nacional que dio origen a la Ley Olimpia busca proteger la intimidad sexual de las personas. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Al evento acudieron diversas autoridades, entre ellas la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, quien señaló que esta conferencia se enmarca en los 21 días de activismo para la erradicación de la violencia contra la mujer.

También estuvieron presentes otras autoridades como la diputada federal Verónica Martínez, regidoras y síndicas del cabildo local de Torreón.

Temas


Conferencias
Ley Olimpia
Violencia De Género

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Olimpia Coral Melo

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige.

Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Periodismo deportivo en la mira: señala Juan Pablo Fernández presunto financiamiento gubernamental desatan controversia.

Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T
¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’
true

Ahuehuetes y sequías gigantes para la Explanada de los Héroes

true

Coahuila: estado ‘blindado’ y preparado para responder
true

Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’
El alcalde Tomás Gutiérrez explicó que una de las alternativas en análisis es la construcción de un “segundo piso” en las vías del tren.

Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe
El 'Black Friday', es una oportunidad para que el comercio minorista impulse sus ventas.

Gasto o ahorro, ¿a quién beneficia el Black Friday?