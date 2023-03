El precio de los tacos de barbacoa, enchiladas o flautas podrían subir de precio tras el encarecimiento anunciado por la presidencia de la Unión de la Industria de la Masa y la Tortilla en Saltillo.

Así lo aseguraron encargados de taquerías y fondas del Centro de Saltillo, cuyo principal alimento que acompaña sus platillos es la tortilla.

Además consideraron que este incremento no sólo perjudica a las familias, sino también a los restauranteros y comensales de diversos establecimientos, pues es “imposible mantener los mismos precios de los platillos”, dijeron, cuando el kilo de tortilla ya cuesta 26 pesos.

“Sí nos obliga a incrementar al menos entre dos o cuatro pesos, ya 10 es mucho, pero sí los mismos precios no se pueden mantener porque si no, no hay ganancia, por ejemplo los tacos estaban en 15, pero con el primer incremento de la tortilla subieron a 16 y luego 18.

“También por eso suben los platillos, porque los insumos son cada vez más caros, entre ellos el aceite comestible que ronda los 50 pesos el litro”, comentó la cocinera Juana María Melchor.

Por su parte algunos encargados de fondas en el Mercado Juárez, señalaron que otra de las medidas que también se aplican en cada incremento de las tortillas es reducir la porción que acompaña un platillo.

Incluso, agregó, hay quienes han retirado los totopos de las mesas y los ofrecen como una guarnición con un costo aparte para llevarlos al centro de la mesa.

“Lo que hacemos es tratar de desperdiciar lo menos posible, llevar dos o tres tortillas por platillo, que con el chile relleno o el caldo de res, no como antes que se les llenaba de tortilla caliente el cesto”, comentó Carlos Fuentes.

Los restauranteros lamentaron un alza más en uno de sus principales insumos y exhortaron a sus comensales a comprender que también esto influye en los precios de sus cartas.