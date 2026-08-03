SAT llevará Oficina Móvil a Parras y Múzquiz

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    SAT llevará Oficina Móvil a Parras y Múzquiz
    Contribuyentes podrán realizar gestiones fiscales sin cita previa durante el 5 y 6 de agosto en ambos municipios CORTESÍA

Contribuyentes podrán realizar gestiones fiscales sin cita previa durante el 5 y 6 de agosto en ambos municipios

Con el objetivo de acercar trámites fiscales a comunidades alejadas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevará su programa Oficina Móvil a Parras y Múzquiz, en el estado de Coahuila, donde los contribuyentes podrán realizar diversas gestiones sin necesidad de solicitar cita.

La estrategia forma parte del despliegue nacional que el organismo realizará del 3 al 7 de agosto en 22 estados, con una meta de 12 mil trámites y atención para alrededor de 6 mil personas.

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En Coahuila, la primera sede será Parras, donde el módulo itinerante permanecerá los días 5 y 6 de agosto en la Presidencia Municipal, ubicada en calle Coronel Isidro Treviño s/n, Zona Centro.

Posteriormente, el 6 de agosto, la Oficina Móvil llegará a Múzquiz, donde atenderá a la población en el bulevar Kickapoo número 211 Oriente, entre las calles Morelos y carretera Múzquiz-Boquillas.

En esta última sede, el horario será de 09:00 a 16:00 horas, mientras que el SAT informó que los horarios y ubicaciones de los módulos pueden consultarse en su portal oficial.

TRÁMITES SIN NECESIDAD DE CITA

Entre los servicios que podrán solicitar los contribuyentes se encuentran la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación y renovación de la e.firma, emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y orientación para resolver dudas relacionadas con obligaciones fiscales.

El programa busca facilitar el acceso a estos servicios, principalmente para habitantes de municipios y localidades donde la distancia representa una dificultad para acudir a las oficinas permanentes del SAT.

Durante julio, la Oficina Móvil recorrió 183 municipios de las 32 entidades federativas, periodo en el que brindó 27 mil 173 atenciones y realizó 59 mil 48 trámites.

Con el despliegue de agosto, el SAT pretende mantener la atención directa en distintas regiones del País y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante módulos itinerantes.

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