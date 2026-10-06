‘Pedalea Rosa por Ellas’: invitan a rodada ciclista por la prevención del cáncer de mama en Saltillo

A través del Instituto Municipal de las Mujeres, se convocó a la ciudadanía a participar en la actividad, que tendrá como punto de salida y meta la Plaza Concordia, a partir de las 8:00 horas.

Como parte de las actividades del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal de Saltillo realizará el próximo domingo 18 de octubre el evento “Pedalea Rosa por Ellas”, una rodada ciclista con registro gratuito.

La rodada contará con categorías femenil y varonil. Las personas participantes deberán acudir con bicicleta propia.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que el recorrido contempla la carretera Los Valdez, el bulevar José Musa de León y el bulevar Narro Robles.

“Ven en bicicleta y sé parte de esta rodada por la prevención y la salud. Durante todo el mes de octubre estaremos realizando actividades como esta encaminadas a generar conciencia en la población sobre la importancia de la prevención, el autocuidado y la detección oportuna del cáncer de mama”, señaló.

Durante el evento se proporcionará información sobre la importancia de la detección temprana, además de promover las revisiones médicas periódicas y el conocimiento de los principales signos de alerta.

Fernández Tonone señaló que la actividad busca reunir a la comunidad en torno a un mensaje de prevención y solidaridad, además de destacar la importancia de detectar oportunamente esta enfermedad para favorecer un diagnóstico y tratamiento tempranos.