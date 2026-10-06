‘Pedalea Rosa por Ellas’: invitan a rodada ciclista por la prevención del cáncer de mama en Saltillo

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    ‘Pedalea Rosa por Ellas’: invitan a rodada ciclista por la prevención del cáncer de mama en Saltillo
    La rodada contará con categorías femenil y varonil. ESPECIAL

La actividad se llevará a cabo el domingo 18 de octubre a las 8:00 de la mañana

Como parte de las actividades del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal de Saltillo realizará el próximo domingo 18 de octubre el evento “Pedalea Rosa por Ellas”, una rodada ciclista con registro gratuito.

A través del Instituto Municipal de las Mujeres, se convocó a la ciudadanía a participar en la actividad, que tendrá como punto de salida y meta la Plaza Concordia, a partir de las 8:00 horas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/imss-coahuila-cuenta-con-mastografos-fijos-en-ocho-unidades-medicas-ON23957595

La rodada contará con categorías femenil y varonil. Las personas participantes deberán acudir con bicicleta propia.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que el recorrido contempla la carretera Los Valdez, el bulevar José Musa de León y el bulevar Narro Robles.

“Ven en bicicleta y sé parte de esta rodada por la prevención y la salud. Durante todo el mes de octubre estaremos realizando actividades como esta encaminadas a generar conciencia en la población sobre la importancia de la prevención, el autocuidado y la detección oportuna del cáncer de mama”, señaló.

Durante el evento se proporcionará información sobre la importancia de la detección temprana, además de promover las revisiones médicas periódicas y el conocimiento de los principales signos de alerta.

Fernández Tonone señaló que la actividad busca reunir a la comunidad en torno a un mensaje de prevención y solidaridad, además de destacar la importancia de detectar oportunamente esta enfermedad para favorecer un diagnóstico y tratamiento tempranos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-imss-llama-a-vencer-tabues-y-detectar-a-tiempo-el-cancer-de-mama-KB23880758

El registro para participar es gratuito y puede realizarse mediante el formulario publicado en las redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres y del Gobierno Municipal de Saltillo.

Para solicitar mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844-415-28-15 del Instituto Municipal de las Mujeres.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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