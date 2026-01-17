Permanente el mantenimiento al alumbrado público en Ramos Arizpe
La Dirección de Alumbrado Público atiende de manera directa los reportes ciudadanos
RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte del compromiso permanente con la mejora de los servicios públicos y la atención directa a las solicitudes de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Alumbrado Público, continúa realizando trabajos de mantenimiento, rehabilitación e instalación de infraestructura de iluminación en distintos sectores del municipio.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la atención oportuna a los reportes ciudadanos permite fortalecer la seguridad, mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.
ALUMBRADO, COMO EJE DE SEGURIDAD Y BIENESTAR
“El alumbrado público no solo ilumina calles y espacios, también brinda tranquilidad, seguridad y dignidad a las colonias, barrios y ejidos. Por eso estamos atendiendo los reportes y reforzando este servicio de manera constante”, expresó el Presidente Municipal.
Subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana y responder de manera eficiente a las necesidades de la población.
Entre los trabajos realizados recientemente, destaca la instalación de luminarias tipo LED de 60 watts, así como la colocación de 50 metros de cable de acometida en la colonia Capellanía, sobre la calle Convento, dejando el sistema en óptimas condiciones de funcionamiento.
En el bulevar Las Torres, a la altura de la Comandancia de Policía, se atendió una falla en una línea, mientras que en la colonia del Valle se efectuó el cambio de una fotocelda, mejorando el encendido automático del alumbrado.
MANTENIMIENTO EN ZONAS ESTRATÉGICAS
En la colonia Analco, específicamente en el área de la plaza, personal de Alumbrado Público realizó la revisión de voltaje en líneas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir futuras fallas.
Asimismo, sobre la autopista Monterrey–Saltillo, en el circuito del puente peatonal RefMex, se llevaron a cabo trabajos de revisión y reparación de líneas con presencia de sulfato, dejando el alumbrado en operación tras un periodo de prueba.
En la zona centro de la ciudad, se realizó el reemplazo de tres luminarias en la calle Manuel Acuña, en el tramo comprendido entre los bulevares Plan de Guadalupe y Miguel Ocampo, logrando que esta vialidad quedara totalmente iluminada.
El Gobierno Municipal reiteró que estas acciones continuarán realizándose de manera permanente, con el objetivo de mantener un alumbrado público eficiente, moderno y funcional en beneficio de toda la comunidad.