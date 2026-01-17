Permanente el mantenimiento al alumbrado público en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte del compromiso permanente con la mejora de los servicios públicos y la atención directa a las solicitudes de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Alumbrado Público, continúa realizando trabajos de mantenimiento, rehabilitación e instalación de infraestructura de iluminación en distintos sectores del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la atención oportuna a los reportes ciudadanos permite fortalecer la seguridad, mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.

ALUMBRADO, COMO EJE DE SEGURIDAD Y BIENESTAR

“El alumbrado público no solo ilumina calles y espacios, también brinda tranquilidad, seguridad y dignidad a las colonias, barrios y ejidos. Por eso estamos atendiendo los reportes y reforzando este servicio de manera constante”, expresó el Presidente Municipal.