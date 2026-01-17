Prioridad estratégica el apoyo al campo de Ramos Arizpe: Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- Para el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la atención al campo representa una prioridad estratégica para el desarrollo equilibrado del municipio y el bienestar de las comunidades rurales.

A través de la Dirección de Desarrollo Rural, durante los últimos meses se han intensificado diversas acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida y fortalecer la productividad en los ejidos, mediante programas que atienden de manera directa las necesidades más apremiantes del medio rural.

TE PUEDE INTERESAR: Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe tras despegar

COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO

El Edil subrayó que los avances alcanzados son resultado del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuya colaboración constante ha permitido ampliar el alcance de los programas municipales y consolidar una atención integral al campo de Ramos Arizpe.

Esta coordinación institucional ha sido clave para llevar más apoyos, obras y servicios a las comunidades ejidales del municipio.

Uno de los principales programas impulsados es “En tu ejido tú decides”, mediante el cual las propias comunidades rurales definen las obras y apoyos prioritarios a ejecutar, fortaleciendo la participación social y asegurando que los recursos se destinen a las necesidades reales del territorio.

Gracias a este esquema, se han beneficiado ejidos y localidades como Plan de Guadalupe, Tanque Viejo, San Ignacio, Las Norias, Las Esperanzas, Guajardo y Santo Domingo, donde se han desarrollado acciones enfocadas en abasto de agua, infraestructura comunitaria y mejoramiento de servicios básicos.

IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Entre las acciones productivas destaca la preparación de tierras agrícolas, mediante trabajos de barbecho y rastra en ejidos como San Francisco de Paredón, Paredón, San Ignacio y Guajardo, entre otros, con el objetivo de mejorar las condiciones de siembra.

Asimismo, se ha brindado apoyo para la entrega de semilla forrajera a productores de diversas comunidades durante los ciclos primavera–verano y otoño–invierno, lo que ha permitido fortalecer la producción agrícola y reducir los costos para las familias del campo.

Como parte de los apoyos productivos, el Municipio ha otorgado paquetes de aves de traspatio en comunidades como Las Coloradas, Nuevo Yucatán, Tuxtepec, Nacapa y La Popa, fomentando el autoconsumo y el ingreso familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Golpe al huachicol en Coahuila: interceptan pipa con 55 mil litros de diésel ilícito

De igual manera, se mantiene una atención permanente en trámites de fierro de herrar y señal de sangre para productores ganaderos de todo el municipio, además de trabajos de barbecho y rastreo de tierras, beneficiando directamente a productores del medio rural.

ATENCIÓN INTEGRAN Y PROGRAMAS SOCIALES

De forma general, durante el último año el Gobierno Municipal ha reforzado la atención a miles de familias rurales mediante la implementación de programas productivos, sociales y de infraestructura, con acciones concentradas en ejidos como Plan de Guadalupe, Tanque Viejo, Las Coloradas, Guajardo y Nuevo Yucatán, priorizando obras y apoyos de mayor impacto.

De manera complementaria, se mantienen acciones sociales permanentes, como la entrega mensual de apoyos alimentarios y la operación del transporte escolar rural, que brinda cobertura a estudiantes de comunidades alejadas como Las Norias, Santo Domingo, San Martín de las Vacas y Plan de Guadalupe, garantizando el acceso a la educación en todos los niveles.