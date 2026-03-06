Persiste violencia contra maestros en Coahuila y México; se agrava en estados con altos índices delictivos

La violencia contra docentes continúa presentándose en escuelas del país y se agrava en entidades con altos índices delictivos, afirmó Guadalupe Adolfo Salinas Garza, representante del Comité Ejecutivo Nacional en la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien advirtió que las agresiones forman parte del contexto social que también impacta a las comunidades escolares.

Salinas Garza explicó que las escuelas no están aisladas de la realidad que vive la sociedad, por lo que las agresiones verbales y físicas también alcanzan a los maestros.

“Nuestras comunidades escolares son parte de lo que hoy vive la sociedad: agresiones, violencia tanto verbal como física, aquí mismo en este estado, en Ramos Arizpe y Saltillo se han presentado agresiones”, expresó.

Ante este panorama, señaló que el dirigente nacional del sindicato, Alfonso Cepeda Salas impulsa un programa, que será dado a conocer próximamente, cuyo objeto es fortalecer la protección de los trabajadores de la educación y de los estudiantes.

Salinas Garza subrayó que el objetivo es fortalecer la convivencia dentro de las escuelas y recuperar valores que contribuyan a la tranquilidad de la comunidad educativa, integrada por docentes, alumnos y padres de familia. También explicó que el sindicato promueve acciones para fomentar la cultura de la paz dentro de los planteles, involucrando a estudiantes y maestros en actividades que promuevan el respeto.

Añadió que, aunque las agresiones se presentan en todo el país, en algunos estados el problema es más complejo debido a los niveles de violencia que se viven en las comunidades.

FORTALECER LA PROTECCIÓN

Por su parte, Everardo Padrón, dirigente sindical de la Sección 5 del SNTE, señaló que el sindicato ha planteado reformas al marco legal para brindar mayor protección a los docentes. Explicó que se trabaja en modificaciones a la Ley General de Educación que buscan dar mayor certidumbre a los trabajadores.

“Sobre este tema planteamos una reforma al marco normativo a la Ley General de Educación y va avanzando. Ahí se van a incluir aspectos que den mayor certidumbre a los trabajadores de la educación”, afirmó.